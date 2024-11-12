Прибутки банків, місія МВФ та зростання біткоїна: головне за вівторок

За дев’ять місяців 2024 року платоспроможні банки отримали 118 млрд грн чистого прибутку. Головним чинником прибутковості залишається збереження високої чистої процентної маржі з огляду на зростання обсягів кредитування та вкладень в ОВДП.

Місія МВФ розпочала переговори щодо шостого перегляду програми траншу. Що повинна виконати Україна

11 листопада керівництво Міністерства фінансів, Нацбанку та експерти Міжнародного валютного фонду розпочали обговорення щодо шостого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF).

Біткоїн досяг $89 000 і обійшов срібло за капіталізацією

Ціна біткоїна досягла $89 000. При цьому капіталізація першої криптовалюти досягла $1,76 трлн і обійшла срібло за капіталізацією.

Ціни на продукти ставлять рекорди: чому виробники переписують цінники «із запасом»