Міністр фінансів рф заявив, що росіянам долари не потрібні

Росіянам долари не потрібні, оскільки їм краще використовувати рублі, заявив голова Мінфіну Антон Силуанов. Він також порадив зберігати заощадження у облігаціях федеральної позики. Про це пише The Moscow Times із посиланням на ТАРС.

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«Купуйте облігації федеральної позики. Надійне, вигідне, прибуткове вкладення. Ось куди треба дивитися, тому, якщо є копієчка, беріть участь у фінансовому ринку, не пошкодуєте», — сказав Силуанов.

Після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та запровадження проти росії секторальних санкцій глава Мінфіа говорив, що долар та євро перетворилися для країни на «токсичні фантики». Він також зазначав, що долар не може бути стійкою валютою через безконтрольну емісію.

«Проблема полягає в тому, що вони самі друкують ці гроші, їх купують, купують облігації Сполучених Штатів Америки, оскільки все ще живуть у парадигмі, що долар — надійна та стійка валюта», — зазначав Силуанов.