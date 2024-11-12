Споживчі настрої погіршилися: Українці очікують зростання цін та підвищення курсу долара

Індекс споживчих настроїв українців у жовтні 2024 року зменшився на 3,8 пунктів та становить 68,8 п. Про це йдеться в даних щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися настрої

Індекс поточного становища зменшився і складає 54,3 п., що на 1,5 п. нижче за рівень цього показника у вересні. Індекс економічних очікувань у жовтні зменшився на 5,3 п. та складає 78,5 п.

У жовтні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 6,9 п. та складає 127,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 2,9 п. та складає 190,7 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 2,7 п. та складає 172,4 п.

«Продовжуємо спостерігати негативну динаміку Індексу споживчих настроїв. Драйвером негативної динаміки продовжують бути погіршені економічні очікування, особливе зниження показує індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року. Поточне становище населення станом на зараз без значимих змін. Окрім цього, інфляційні та девальваційні очікування залишаються на рівні попереднього періоду», — коментують аналітики Info Sapiens.

Читайте: Споживчі настрої падають. Українці гірше оцінюють власні матеріальні перспективи

Методика дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію.

Читайте: Ціни на продукти ставлять рекорди: чому виробники переписують цінники «із запасом»

Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менш як 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.