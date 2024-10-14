Споживчі настрої падають. Українці гірше оцінюють власні матеріальні перспективи

У вересні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 7,4 пунктів та становить 72,6 п. Про це йдеться у даних дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».

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Як змінилися настрої

Зменшились усі складові індикатора, крім Індексу поточного особистого матеріального становища.

У вересні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 72,6 п., що на 7,4 п. нижче за показник серпня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 55,9 п., що на 2,3 п. нижче за рівень цього показника у серпні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 0,5 п. та становить 50,1 п.;

індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 5 п. та становить 61,6 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у вересні зменшився на 10,9 п. та складає 83,8 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 81,1 п., що на 9 п. нижче за рівень цього показника у серпні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 13,5 п. та складає 70,5 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 10 п. порівняно з минулим місяцем та складає 99,6 п.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 п. та складає 120,6 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,6 п. та складає 187,7 п.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 7,2 п. та складає 169,7 п.