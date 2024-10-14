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14 жовтня 2024, 11:13

Споживчі настрої падають. Українці гірше оцінюють власні матеріальні перспективи

У вересні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 7,4 пунктів та становить 72,6 п. Про це йдеться у даних дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні».

У вересні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 7,4 пунктів та становить 72,6 п.
Фото: depositphotos

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Як змінилися настрої

Зменшились усі складові індикатора, крім Індексу поточного особистого матеріального становища.

У вересні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 72,6 п., що на 7,4 п. нижче за показник серпня.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 55,9 п., що на 2,3 п. нижче за рівень цього показника у серпні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

  • індекс поточного особистого матеріального становища (х1) зріс на 0,5 п. та становить 50,1 п.;
  • індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 5 п. та становить 61,6 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у вересні зменшився на 10,9 п. та складає 83,8 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

  • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 81,1 п., що на 9 п. нижче за рівень цього показника у серпні;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 13,5 п. та складає 70,5 п.;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 10 п. порівняно з минулим місяцем та складає 99,6 п.

У вересні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,8 п. та складає 120,6 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 4,6 п. та складає 187,7 п.

Індекс девальваційних очікувань зріс на 7,2 п. та складає 169,7 п.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+8
bonv
bonv
14 жовтня 2024, 11:42
#
Гірше ж точно не буде ©
+
+33
bonv
bonv
14 жовтня 2024, 11:43
#
Влада імітує бурхливу діяльність в економіці але крім популістичних обіцянок — більше нічого!
+
0
Anatoll France
Anatoll France
14 жовтня 2024, 11:46
#
Смачного піввареника.
+
0
RobinG
RobinG
14 жовтня 2024, 12:13
#
Дуже дивно, чому це?
+
+23
Я_ __
Я_ __
14 жовтня 2024, 12:15
#
Ну, якби не дивно, бо війна, підняття податків, підняття тарифів на електроенергію, невизначеність в майбутньому, блекаути, котрими нас лякають перед зимою, звісно ніхто не шикує, з РЕАЛЬНОЮ інфляцією в районі ~25%, якби те що нам малюють з «офіційною» інфляцією в 6−7% і «зростанням економіки» в умовах війни, відтоку кадрів і платників податків, зруйнованої інфраструктури, блекаутів і так далі в розмірі 3,7% було б правдою — то і споживчі настрої українців не падали б :)
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
14 жовтня 2024, 12:55
#
И это еще такое «потребительское настроение» при том, что большинство людей «крутятся», т. е. получают зарплату в конверте, берут взятки и т. д. А если б все жили на реальные «белые» зарплаты и пенсии, то с учетом нынешних цен на товары — реально уже умирали бы от голода и холода… 🙄☹️
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