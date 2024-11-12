У жовтні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електрокарів купують у Києві. Про це повідомляє Укравтопром.
12 листопада 2024, 11:32
В яких областях українці найчастіше купують електрокари
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Де найбільше купують електрокарів
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- місто Київ — 604 од. (48% вживані);
- Львівська область — 597 од. (92% вживані);
- Київська обл. — 364 од. (69% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 310 од. (75% вживані);
- Одеська обл. — 267 од. (75% вживані).
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Бестселери
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці, Дніпропетровщини, Львівщини та Одеській обл. був Honda M-NV. На Київщині — VW ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — у м.Києві і області та на Дніпропетровщині
- Nissan Leaf — в Одеській та Львівській областях.
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Джерело: Мінфін
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