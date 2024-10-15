В яких областях українці найчастіше купують електрокари

У вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Про це пише Укравтопром.

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Де найбільші показники з реєстрацій електрокарів

Львівська область — 605 од. (91% вживані);ґ

місто Київ — 584 од. (61% вживані);

Київська обл. — 333 од. (65% вживані);

Дніпропетровська обл. — 303 од. (70% вживані);

Одеська обл. — 241 од. (80% вживані).

Читайте: Попит на електрокари в Україні зріс на 68%. Найпопулярніші електромобілі серпня

Найпопулярніші авто в регіонах

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської області був Zeekr 001. Бестселером Львівщини став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині — Honda M-NV. В Одеській обл. — VW ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: