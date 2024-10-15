У вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV). Про це пише Укравтопром.
15 жовтня 2024, 12:08
В яких областях українці найчастіше купують електрокари
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Де найбільші показники з реєстрацій електрокарів
- Львівська область — 605 од. (91% вживані);ґ
- місто Київ — 584 од. (61% вживані);
- Київська обл. — 333 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 303 од. (70% вживані);
- Одеська обл. — 241 од. (80% вживані).
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Найпопулярніші авто в регіонах
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської області був Zeekr 001. Бестселером Львівщини став BYD Song Plus. На Дніпропетровщині — Honda M-NV. В Одеській обл. — VW ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — у м.Києві та області.
- Tesla Model 3 — на Львівщині.
- Nissan Leaf — на Дніпропетровщині та Одещині.
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Джерело: Мінфін
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