Аналітики Bernstein порадили своїм клієнтам «купувати на крипторинку все, що можуть»

Після того, як біткоїн досяг нових максимумів вище $82 000, відіграваючи перемогу Дональда Трампа на виборах минулого тижня, аналітики дослідницької та брокерської компанії Bernstein закликали інвесторів якнайшвидше вкластися в криптоіндустрію. Про це пише видання The Block.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

«Ласкаво просимо на бичачий ринок криптовалют — купуйте все, що можете», — пишуть аналітики у розсилці своїм клієнтам у понеділок.

Вони закликали інвесторів, які утрималися від вкладень у криптовалюту через регуляторні побоювання, «змінити свій підхід» після результатів виборів у США, вказуючи на очікування сприятливого для криптовалют регулювання при Трампі, починаючи з нового голови Комісії з цінних паперів та бірж.

Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв створити національний запас біткоїнів та «покласти край війні з регулюванням криптовалют».

Хоча нове стратегічне резервування вимагає законодавства і може бути реалізовано не раніше кінця 2025 року, «напрямок руху до того, щоб біткоїн стане казначейським активом, який зберігають корпорації, уряди та установи, очевидно для нас», підкреслюють у Bernstein.

Bernstein порекомендував до купівлі цілу низку цифрових активів, включаючи BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE та LINK.

«Ми залишаємося впевненими в нашій цільовій ціні біткоїну $200,000 до кінця 2025 року. Навіть за $81 000 (+87% з початку року) ми вважаємо, що співвідношення ризику та винагороди сприятливе на наступні 12 місяців», вважають у компанії.