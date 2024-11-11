Аналітики Bernstein порадили своїм клієнтам «купувати на крипторинку все, що можуть»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 листопада 2024, 17:45

Аналітики Bernstein порадили своїм клієнтам «купувати на крипторинку все, що можуть»

Після того, як біткоїн досяг нових максимумів вище $82 000, відіграваючи перемогу Дональда Трампа на виборах минулого тижня, аналітики дослідницької та брокерської компанії Bernstein закликали інвесторів якнайшвидше вкластися в криптоіндустрію. Про це пише видання The Block.

Після того, як біткоїн досяг нових максимумів вище $82 000, відіграваючи перемогу Дональда Трампа на виборах минулого тижня, аналітики дослідницької та брокерської компанії Bernstein закликали інвесторів якнайшвидше вкластися в криптоіндустрію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

«Ласкаво просимо на бичачий ринок криптовалют — купуйте все, що можете», — пишуть аналітики у розсилці своїм клієнтам у понеділок.

Вони закликали інвесторів, які утрималися від вкладень у криптовалюту через регуляторні побоювання, «змінити свій підхід» після результатів виборів у США, вказуючи на очікування сприятливого для криптовалют регулювання при Трампі, починаючи з нового голови Комісії з цінних паперів та бірж.

Трамп під час передвиборчої кампанії пообіцяв створити національний запас біткоїнів та «покласти край війні з регулюванням криптовалют».

Хоча нове стратегічне резервування вимагає законодавства і може бути реалізовано не раніше кінця 2025 року, «напрямок руху до того, щоб біткоїн стане казначейським активом, який зберігають корпорації, уряди та установи, очевидно для нас», підкреслюють у Bernstein.

Bernstein порекомендував до купівлі цілу низку цифрових активів, включаючи BTC, ETH, SOL, OP, ARB, POL, UNI, AAVE та LINK.

«Ми залишаємося впевненими в нашій цільовій ціні біткоїну $200,000 до кінця 2025 року. Навіть за $81 000 (+87% з початку року) ми вважаємо, що співвідношення ризику та винагороди сприятливе на наступні 12 місяців», вважають у компанії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
gucci
gucci
11 листопада 2024, 17:56
#
Разводняк світового масштабу. Як і акції трамп медіа. Але краще за казіно
+
+15
Daos
Daos
11 листопада 2024, 18:15
#
А тем временем уже почти 85К)
+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
11 листопада 2024, 18:48
#
Неделю назад подумывала продать квартиру и на эти деньги купить одну монету Битка. 😊 Теперь гляжу — не успею, пока соберусь — уже придется продать две квартиры за монетку… 😂😂
+
0
bonv
bonv
11 листопада 2024, 18:51
#
Все не потрібно:))))
+
0
ccc2013
ccc2013
11 листопада 2024, 18:58
#
Налетай,пока не поздно:))))
+
+15
R S
R S
11 листопада 2024, 19:50
#
Загоняют хомяков на стрижку…)).
+
0
gucci
gucci
11 листопада 2024, 22:28
#
А потім бідноту в камуфляж
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають gucci, Kikudzuki и 32 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами