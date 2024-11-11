Хедж-фонди, що продали акції Tesla, втратили понад $5 млрд

Після перемоги Дональда Трампа на виборах хедж-фонди, які роблять ставки проти Tesla Inc., втратили мільярди доларів . Вони зробили такі ставки, оскільки відчувають наслідки особливих стосунків між обраним президентом та Іланом Маском, повідомляє Bloomberg.

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Згідно з розрахунками агентства, заснованими на даних, зібраних S3 Partners, хедж-фонди, які мали короткі позиції щодо Tesla у період між днем виборів і закриттям торгів у п'ятницю, 8 листопада, зазнали збитків у розмірі не менше 5,2 млрд доларів.

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Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», статки Ілона Маска вперше за майже три роки перевищили $300 млрд після різкого зростання акцій Tesla. Інвестори вірять, що тісні зв'язки Маска із Трампом допоможуть посилити компанію.

Маск збільшив свій особистий стан після перемоги Трампа більше, ніж будь-хто інший з індексу мільярдерів Bloomberg. Акції Tesla підскочили на 28% з моменту закриття торгів 5 листопада, збільшивши його статки на $50 млрд до $313,7 млрд.

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