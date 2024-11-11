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11 листопада 2024, 8:33

Світові ціни на продовольство зросли до максимуму за півтора року

У жовтні світові ціни на продовольство досягли найвищого за останні 18 місяців рівня. Цьому сприяло різке зростання котирувань на рослинні олії. Про це повідомили у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО), передає Forbes.

У жовтні світові ціни на продовольство досягли найвищого за останні 18 місяців рівня.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

Зокрема, минулого місяця Індекс продовольчих цін ФАО становив 127,4 пункта, що на 2% більше, ніж у вересні, та на 5,5% більше за його показник минулого року.

Водночас Індекс залишився на 20,5% нижче максимального значення, зафіксованого в березні 2022 року.

Індекс цін ФАО на рослинні олії в жовтні збільшився на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму через зростання котирувань на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олію, що було спричинено насамперед побоюваннями щодо обсягів виробництва.

Читайте: Зростання цін на яйця: У Мінагрополітики пояснили, чому це сталося і чого чекати до кінця року

Індекс цін на зернові збільшився на 0,9% через зростання експортних цін на пшеницю та кукурудзу.

Індекс цін на цукор збільшився на 2,6% на тлі збереження занепокоєння щодо перспектив виробництва цукру в Бразилії в сезоні 2024−2025 років через тривалі посушливі погодні умови.

Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,9% у жовтні, що в середньому на 21,4% вище за показник аналогічного періоду минулого року. Зростання було зумовлене насамперед підвищенням світових цін на сири та вершкове масло, тоді як котирування на сухе молоко знизилися.

Читайте також: Нове подорожчання та скорочення постачання до магазинів. Пекарі розповіли, що буде із хлібом в Україні

Індекс цін на мʼясо, всупереч загальній тенденції до зростання, знизився на 0,3% порівняно з вереснем, головним чином через зниження цін на свинину внаслідок збільшення обсягів забою в Західній Європі на тлі слабкого внутрішнього та міжнародного попиту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
11 листопада 2024, 8:44
#
Проте в Україні все навпаки, не так як в світі, в світі подорожчало все, а в Україні інфляція «спинилася», що можна мінімалку і прожитковий мінімум заморозити, а ще «зростання» економіки (по факту наповнення бюджету за рахунок іноземних партнерів, що не є «зростанням») під час війни і відтоку платників податків та кадрів.
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