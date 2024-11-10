Зростання цін на яйця: У Мінагрополітики пояснили, чому це сталося і чого чекати до кінця року

Традиційно через сезонні чинники у жовтні та листопаді в Україні зростають ціни на яйця. У листопаді 2022 року ціна за десяток яєць досягала 65 грн. Нині ж, у жовтні 2024 року, ціна становить близько 61 грн за десяток. Про це в коментарі Суспільному розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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За його словами, сезонні зміни пояснюються зниженням продуктивності курей через похолодання. Це впливає не лише на домашні господарства, але й на промислове виробництво.

Також відбувається оновлення поголів'я курей, що традиційно супроводжується зниженням виробництва. У жовтні цього року виробництво яєць було на 5% менше, ніж торік.

Іншим важливим чинником є зростання цін на корми, яке пов'язане з відновленням цін на зернові після кількох років низьких показників, зумовлених, серед іншого, блокадою морських шляхів.

Це зростання позитивно впливає на фермерів, адже їхнє виробництво стає більш рентабельним. Однак одночасно збільшується і собівартість виробництва яєць.

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«Фактично аналіз попередніх періодів в ринковій тенденції показують, що надалі не варто очікувати суттєвих ринкових коливань. Відповідно суттєвих змін цін. Практика 2-річної давнини показала, що початок листопада — це пік і потім є поступове вирівнювання і зниження цін. Однозначно після нового року це буде зниження дуже часто і карбувальне», — зазначив Висоцький.

Пік та зниження цін

Аналізуючи тенденції минулих років, заступник міністра аграрної політики та продовольства зазначив, що у листопаді ціни досягають піку, після чого починається поступове зниження.

Очікується, що після Нового року відбудеться значне зниження цін. За умови стабільної роботи енергосистеми в країні, суттєвих цінових коливань на основні продукти, зокрема м’ясо, молочну продукцію, борошно та овочевий набір, не передбачається.

«Єдиний фактор, який би міг вплинути — це звісно ж стан енергосистеми в країні. За умови стабільної роботи енергосистеми суттєвих змін цін на основні продукти м'ясо-молочного напрямку, борошно — крупельного чи борщового набору як мінімум до кінця року не передбачаються», — підсумував Висоцький.