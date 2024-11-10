Біткоїн встановив новий рекорд і впритул наблизився до $80 000

Сьогодні, 10 листопада, вранці ціна першої криптовалюти підскочила до $79 654. Це новий історичний максимум, свідчать дані CoinMarketCap.

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Після нового рекорду курс біткоїна трохи відкотився назад і на момент написання новини становить близько $79 000. За добу актив зріс на 3,21%, за тиждень — на 15,23%.

За даними Bloomberg, у 2024 році біткоїн додав приблизно 90% завдяки високому попиту на спеціалізовані фондові біржі США та зниженню процентної ставки ФРС.

Зростання найбільшого цифрового токена, який встановив нові рекорди після президентських виборів в США, перевищує доходи від таких інвестицій, як акції та золото.

Що з іншими криптовалютами

Майже всі інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Ethereum досяг $3 184: за 24 години актив зріс на 4,93%, за тиждень — на 29,73%. Але найбільше зростання — у Cardano: за добу — 32,32%, за 7 днів — 68,75%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що біткоїн кілька разів оновив максимуми на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Перша криптовалюта позитивно відреагувала на його перемогу й почала оновлювати ATH (максимуми) ще у день виборів.

Раніше експерти припускали, що перша біткоїн може зрости до $80 тисяч у разі перемоги Трампа, а до кінця року прогнозують зростання до $90-$100 тисяч.