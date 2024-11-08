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8 листопада 2024, 14:33

Реальні зарплати перевищать довоєнний рівень — НБУ

Національний банк України очікує, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу. Про це йдеться у новому інфляційному звіті НБУ.

Національний банк України очікує, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

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У повідомленні йдеться, що у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% р/р, номінальні — на 22,1% р/р.

Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

В НБУ прогнозують, що рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення. Він визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
Prya
Prya
8 листопада 2024, 15:09
#
Спасибо слугам народу
+
0
Я_ __
Я_ __
8 листопада 2024, 15:11
#
З РЕАЛЬНОЮ інфляцією, підвищенням податків, підвищенням тарифів на електроенергію, таке підвищення зарплат — це не означає потенційної заможності громадян, це по суті індексація на рівень реальної інфляції в першу чергу.
+
+30
KValera
KValera
8 листопада 2024, 15:21
#
Те що реальні зарплати в НБУ перевищать довоєнний рівень ніяких сумнівів не має.
+
+45
asdf2024
asdf2024
8 листопада 2024, 15:26
#
У Депутатов и прокуроров.
+
0
TAN72
TAN72
8 листопада 2024, 15:44
#
Забыли уточнить у кого именно вырастут 😂
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