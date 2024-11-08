Ціна Solana досягла $200, спотові біткоїн-ETF зафіксували рекордний приплив капіталу: що нового на ринку

Спотові біткоїн-ETF зафіксували рекордний приплив капіталу

У четвер, 7 листопада, чистий добовий приплив капіталу в американські спотові біткоїн-ETF оновив історичний максимум на позначці в $1,38 млрд. Про це свідчать дані SoSo Value.

За даними платформи, приплив коштів отримали вісім біткоїн-фондів, а саме:

IBIT — $1,12 млрд;

FBTC — $190,92 млн;

BTC — $20,38 млн;

ARKB — $17,61 млн;

BITB — $13,36 млн;

GBTC — $7,31 млн;

HODL — $4,34 млн;

BRRR — $2,17 млн.

Ще у чотирьох ETF рух капіталу не спостерігався.

У секторі Ethereum-ETF зафіксували приплив капіталу на $79,74 млн, це максимум з серпня 2024 року. Кошти залучили такі фонди, як:

FETH — $28,93 млн;

ETHA — $23,66 млн;

ETHV — $12,71 млн;

ETHW — $6,64 млн;

ETH — $5,48 млн;

QETH — $2,32 млн.

У решти ETF рух капіталу не виявили.

Coinbase запустила cbBTC у мережі Solana

Криптовалютна біржа Coinbase запустила «обгорнутий» біткоїн у мережі Solana — cbBTC. Токен стандарту SPL забезпечений цифровим золотом у співвідношенні 1:1, що зберігається на біржі.

Підтримку активу додали низка DeFi-проєктів, включно з Jupiter, Raydium, Orca, Jito та інші. На момент написання новини випущено cbBTC на $10,32 млн.

Ціна Solana досягла $200

У ніч на 8 листопада котирування Solana досягли позначки $200, яку востаннє спостерігали у квітні 2024 року. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини Solana торгується на позначці $202. За добу актив зріс на 7,75%, за тиждень — на 21,63%. Зазначимо, що історичний максимум поблизу $260 був у листопаді 2021 року.

Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання за останні 24 години. При чому найбільше Cardano (+15,42%).

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Детройт хоче стати найбільшим містом США з прийманням оплати в криптоактивах

Влада Детройта заявила про намір зробити цей населений пункт найбільшим містом у США, що приймає платежі в цифрових активах. Представники місцевого керівництва зазначили, що відповідна можливість стане доступною в середині 2025 року.

За наявною інформацією, жителі міста зможуть оплачувати за допомогою криптоактивів комунальні послуги та різні збори. Для здійснення платежів влада обрала платформу від компанії PayPal.

«Детройт створює технологічно дружнє середовище, яке розширює можливості жителів і підприємців. Ми раді стати одним із перших великих міст США, яке досліджує цивільні додатки блокчейнів і дасть змогу жителям використовувати свою криптовалюту як спосіб оплати», — заявив мер Детройта Майк Дагган.

Влада наголосила, що поряд із новою послугою планує впровадити додаткові функції в платіжні сервіси міста. Представники Детройта також закликали підприємців і розробників зі сфери блокчейну поділитися ідеями щодо варіантів поліпшення обслуговування місцевих жителів.

Місто особливо зацікавлене у Web3-проєктах, що дають змогу підвищити прозорість і безпеку державних послуг, наголосили в місцевому казначействі.

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