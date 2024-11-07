Повістки насамперед надсилають тим, хто не платить податки — Шмигаль

Анонсований владою принцип «воюй або працюй» уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему «Оберіг» у першу чергу отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Liga.net.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр „Оберіг“, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють», — сказав він.

У новорічному зверненні перед 2024 роком президент Володимир Зеленський вперше сказав, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: «ти або працюєш, або воюєш».

У серпні 2024 року Шмигаль розповів, що цей принцип передбачає введення низки «заходів, які ринок праці виведуть із тіні».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що представники територіальних центрів комплектації відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово.