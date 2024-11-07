Анонсований владою принцип «воюй або працюй» уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему «Оберіг» у першу чергу отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Liga.net.
Повістки насамперед надсилають тим, хто не платить податки — Шмигаль
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«Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр „Оберіг“, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють», — сказав він.
У новорічному зверненні перед 2024 роком президент Володимир Зеленський вперше сказав, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: «ти або працюєш, або воюєш».
У серпні 2024 року Шмигаль розповів, що цей принцип передбачає введення низки «заходів, які ринок праці виведуть із тіні».
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що представники територіальних центрів комплектації відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово.
Коментарі - 19
блакитною державною, патріотично патріотичною та ПОТУЖНОЮ кров’ю в венах))
Тим паче, що якщо діти політиків не працюють — то вони також попадають під цю категорію. А якщо працюють, легально платять податки — то чому тунеядець, що ніде не працює краще за дитину політика? Принцип користі для суспільства мабуть найкраще підходить для цієї ситуації. І з тунеядців користі суспільству нуль, бо живуть вони фактично за чужий рахунок.
В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
шмига ну це вже піздьож відвертий)) в чергове можна переконатися, що казнокради у владі відірвані від реальності максимально і живуть в якомусь своєму «рожевому» світі, де ми «потужно» зменшуємо інфляцію в умовах війни, виїзду 10 млн платників податків, окупації територій, кадрового голоду і тд
Все «логічно» і потужно, відправляти в окоп безробітнього, котрий не має здоров`я навіть вантажником піти, куди беруть всіх взагалі хто може важке таскати, а відкормлені бички в поліції, муніципальній варті, прикордонній службі, тцк, сбу, нацгвардії, прокуратурі, ну і так далі, котрі як правило проходили військову службу і вміють користуватися зброєю — це інше
«потужна перемога» незабаром тоді, «обов`язково»
При тому, що з України виїхало понад 10 млн людей плюс мінус, тобто на душу населення, поліцейських і до війни було забагато, а тепер в рази більше, і для чого бронювати таку кількість підготовлених фізично і вміючих користуватися зброєю поліцаїв — не ясно (ну ясно, щоб холопи не бунтували, то треба силовиків ближче до рубахи тримати і годувати добре, класичний прояв тоталітаризму )