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7 листопада 2024, 13:03

Повістки насамперед надсилають тим, хто не платить податки — Шмигаль

Анонсований владою принцип «воюй або працюй» уже почав діяти. Його основа полягає в тому, що повістки на мобілізацію через систему «Оберіг» у першу чергу отримали ті військовозобов'язані, які не платять податки. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє Liga.net.

Анонсований владою принцип «воюй або працюй» уже почав діяти.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Цей принцип уже запроваджений. Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр „Оберіг“, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена. Лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють», — сказав він.

У новорічному зверненні перед 2024 роком президент Володимир Зеленський вперше сказав, що в Україні не вийде просто ігнорувати війну: «ти або працюєш, або воюєш».

У серпні 2024 року Шмигаль розповів, що цей принцип передбачає введення низки «заходів, які ринок праці виведуть із тіні».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що представники територіальних центрів комплектації відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов'язаним цілодобово.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 19

+
+112
zevs1
zevs1
7 листопада 2024, 13:14
#
Сколько детей украинских политиков и чиновников воюет на фронте?
+
+65
Kharakternyk
Kharakternyk
7 листопада 2024, 13:23
#
Вони шо лохи?
+
+60
EvilReptiloid
EvilReptiloid
7 листопада 2024, 13:26
#
Війна це обов'язок простолюдинів. Благородні українці, з блакитною державною кров’ю в венах, не повинні відчувати жодних незручностей від війни.
+
0
Я_ __
Я_ __
7 листопада 2024, 14:01
#
EvilReptiloid

блакитною державною, патріотично патріотичною та ПОТУЖНОЮ кров’ю в венах))
+
0
neverice
neverice
7 листопада 2024, 13:40
#
І як це виправдовує тих, хто не працює та податків не платить?
Тим паче, що якщо діти політиків не працюють — то вони також попадають під цю категорію. А якщо працюють, легально платять податки — то чому тунеядець, що ніде не працює краще за дитину політика? Принцип користі для суспільства мабуть найкраще підходить для цієї ситуації. І з тунеядців користі суспільству нуль, бо живуть вони фактично за чужий рахунок.
+
0
asdf2024
asdf2024
7 листопада 2024, 13:41
#
Тю они что глупые чтоль.Плюс они живут в Италиях и США.Что им до Угледара…
+
+54
Riojas
Riojas
7 листопада 2024, 13:40
#
Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено, работающим людям Верим. Я поверил.
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
7 листопада 2024, 13:54
#
6 листопада 2024, 10:45
В Україні за рік у 2 рази зросла кількість боргів за штрафи ТЦК
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
7 листопада 2024, 13:58
#
Він має на увазі, що всі роботаючи пішли воювати в 22 році. А коли ти підеш зараз працювати офеційно, то попадеш в 2%, яких забирають зараз. Все зрозуміло))))
+
+30
Я_ __
Я_ __
7 листопада 2024, 13:59
#
«Повістки насамперед надсилають тим, хто не платить податки»

шмига ну це вже піздьож відвертий)) в чергове можна переконатися, що казнокради у владі відірвані від реальності максимально і живуть в якомусь своєму «рожевому» світі, де ми «потужно» зменшуємо інфляцію в умовах війни, виїзду 10 млн платників податків, окупації територій, кадрового голоду і тд
+
+30
Я_ __
Я_ __
7 листопада 2024, 14:05
#
«Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним.»

Все «логічно» і потужно, відправляти в окоп безробітнього, котрий не має здоров`я навіть вантажником піти, куди беруть всіх взагалі хто може важке таскати, а відкормлені бички в поліції, муніципальній варті, прикордонній службі, тцк, сбу, нацгвардії, прокуратурі, ну і так далі, котрі як правило проходили військову службу і вміють користуватися зброєю — це інше

«потужна перемога» незабаром тоді, «обов`язково»

При тому, що з України виїхало понад 10 млн людей плюс мінус, тобто на душу населення, поліцейських і до війни було забагато, а тепер в рази більше, і для чого бронювати таку кількість підготовлених фізично і вміючих користуватися зброєю поліцаїв — не ясно (ну ясно, щоб холопи не бунтували, то треба силовиків ближче до рубахи тримати і годувати добре, класичний прояв тоталітаризму )
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
7 листопада 2024, 14:33
#
Це не так працює. В першу чергу повістки відправляють тим, хто має відсрочку і без проблем заберуть її і принесуть в ТЦК (про це вже є навіть відоси в соц. мережах) і план по доставці повісток буде виконуватись. А якщо розсилати їх тим, хто їх не буде забирать, то план не буде виконуватись і зверху прилетить по шапці.
+
+5
S1ax
S1ax
7 листопада 2024, 14:34
#
Я работаю официально на вагонном заводе, имею бронь от него же. За последний месяц был остановлен тцк 6 раз, по дороге на работу! Просто проверили и пожелали хорошего дня. Вдруг кому то будет интересно…
+
0
Prya
Prya
7 листопада 2024, 14:53
#
А есть те, кто так не доходят до работы. И экономика летит к победе
+
0
S1ax
S1ax
7 листопада 2024, 15:06
#
Я таких знаю, только они были без брони, на нашем предприятии.
+
+14
Aleksandr09
Aleksandr09
7 листопада 2024, 15:14
#
500 тысяч рабочих мест от шмыгаля", но есть «ньюанс».
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 листопада 2024, 15:21
#
Ну нельзя же так откровенно врать! Только неделю назад был скандал с о серой бронирования, да и до него все прекрасно знали что как только твой работодатель подал тебя в ТЦК, то ты поехал в окоп. А вот если работодатель тебя в ТЦК не подаёт, потому что официально ты безработный, то повестки которые там щас шлет почта на деревню к дедушке никого не волнуют. Это как раз таки тем кто работает официально нужно беспокоится про штрафы, блокировки и прочее. Тем кто зарплату в конверте получает они до лампочки. И об этом знают абсолютно все и каждый, поэтому когда премьер несёте подобную чушь это смотрится смешно.
+
0
agsmith15
agsmith15
7 листопада 2024, 15:28
#
И как, являются бэзробитни в тцк по этим повесткам?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 листопада 2024, 15:37
#
Угадайте с одного раза. Пока повестка по почте не научится вас п**ить и паковать в бус, пока это ничего кроме виртуальных штрафов, которые никто не платит не даст.
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