Перемога Трампа призвела до зростання акцій криптовалютних компаній на понад 10%

Капіталізація пов'язаних з індустрією цифрових активів компаній збільшилася на премаркеті більш ніж на 10% після виходу біткоїна на новий ATH вище за $75 000. Драйвером стала перемога Дональда Трампа на виборах президента США. Про це пише Forklog.

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6 листопада акції MicroStrategy подорожчали на 13,1%,Coinbase — на 19,1%.

Зміцнюють позиції й майнінгові компанії:

Marathon Digital Holdings — 11%;

Riot Platforms — 11,7%;

IREN — 13,6%.

Читайте: Біткоїн обігнав Meta з капіталізації

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що курс біткоїна досяг $75 тисяч, встановивши новий історичний рекорд. Капіталізація першої криптовалюти досягла $1,47 трлн, що дозволило піднятися в рейтингу найдорожчих компаній і активів на дев'яту позицію, залишивши позаду компанію Meta, що володіє соцмережею Facebook.