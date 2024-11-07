Капіталізація пов'язаних з індустрією цифрових активів компаній збільшилася на премаркеті більш ніж на 10% після виходу біткоїна на новий ATH вище за $75 000. Драйвером стала перемога Дональда Трампа на виборах президента США. Про це пише Forklog.
Перемога Трампа призвела до зростання акцій криптовалютних компаній на понад 10%
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6 листопада акції MicroStrategy подорожчали на 13,1%,Coinbase — на 19,1%.
Зміцнюють позиції й майнінгові компанії:
- Marathon Digital Holdings — 11%;
- Riot Platforms — 11,7%;
- IREN — 13,6%.
Читайте: Біткоїн обігнав Meta з капіталізації
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що курс біткоїна досяг $75 тисяч, встановивши новий історичний рекорд. Капіталізація першої криптовалюти досягла $1,47 трлн, що дозволило піднятися в рейтингу найдорожчих компаній і активів на дев'яту позицію, залишивши позаду компанію Meta, що володіє соцмережею Facebook.
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