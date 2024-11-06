Біткоїн обігнав Meta за капіталізацією

Курс біткоїна досяг $75 тисяч, встановивши новий історичний рекорд . Капіталізація першої криптовалюти сягнула $1,47 трлн, що дозволило піднятися в рейтингу найдорожчих компаній та активів на дев’яту позицію, залишивши позаду компанію Meta, яка володіє соцмережею Facebook. Про це свідчать дані Companies Market Cap.

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За останню добу капіталізація біткоїна зросла на 6%, за даними CoinMarketCap. В моменті капіталізація активу зросла до $1,49 трлн, але потім відкотилась назад разом з ціною BTC.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $74 400, а капіталізація $1,473 трлн, що дозволило активу зайняти дев’яту позицію у рейтингу. На 8 сходинці знаходиться срібло — $1,766 трлн. На першому місці з великим відривом — золото з капіталізацією у $17,990 трлн.

Зазначимо, що біткоїн обходить Meta за капіталізацією вже не вперше. Це також сталося в січні 2024 року, що було зумовлено початком торгів акціями спотових ETF на базі BTC.

Також актив обходив срібло. Це було в березні 2024 року, коли обсяг торгів за спотовими біткоїн-ETF суттєво зріс. Тоді перша криптовалюта піднялася на восьму позицію в рейтингу.

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