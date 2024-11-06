Акції Tesla святкують перемогу Трампа зростанням на 13%

Акції Tesla різко зросли на премаркеті в середу на очікуваннях, що перемога Трампа на виборах буде вигідною генеральному директору автовиробника Ілону Маску, пише CNBC.

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Акції злетіли

Папери Tesla підскочили на 13% перед початком основної сесії. Республіканець значно випередив віцепрезидента Камалу Харріс за кількістю голосів виборців за підрахунками NBC News.

Минулого місяця Маск пожертвував близько $75 млн в America PAC — суперкомітет політичної активності, який заснував раніше цього року для підтримки республіканського кандидата.

Трамп пообіцяв призначити Маска головою комісії з ефективності роботи уряду, якщо буде обрано. На мітингу Трампа в Медісон-Сквер-Гарден наприкінці жовтня власник SpaceX заявив, що у цій ролі він може скоротити федеральний бюджет на $2 трлн.

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«Ваші гроші витрачаються марно, і департамент ефективності уряду це виправить», — сказав він на мітингу.

На закритті у вівторок акції Tesla істотно відставали від ширшого ринку цього року, піднявшись приблизно на 1,2% порівняно зі зростанням на 21,2%, зафіксованим S&P 500 з початку року.

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