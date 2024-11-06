Dogecoin за добу зріс на 19%, пенсійний фонд Британії вклав у біткоїн $2 млн: що нового на ринку

Dogecoin за добу зріс на 19%

За останню добу ціна мемкоїна Dogecoin (DOGE) зросла на 19%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Підвищення вартості активу відбулося на тлі новин про ймовірну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Крім того, додатковим імпульсом для зростання Dogecoin стало нове інтерв'ю мільярдера Ілона Маска на подкасті Джо Рогана, де вони обговорили нещодавній жарт про створення Department of Government Efficiency (DOGE) у разі перемоги Трампа на виборах.

За словами Маска, департамент DOGE міг би боротися зі зростаючою федеральною бюрократичною машиною. Це дасть змогу заощадити $2 трлн для американського бюджету.

На тлі цього ціна на Dogecoin підскочила з позначки $0,167 до $0,219. На момент написання новини вартість активу становить близько $0,20. Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

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Добовий обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $500 мільйонів

За останні 24 години обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на ринку криптоактивів склав $510,99 млн. Про це свідчать дані CoinGlass. Це зумовлено стрибком біткоїна і подальшою позитивною динамікою на ринку загалом.

Це знайшло своє відображення в структурі ліквідацій. Більша частина втрат припадає саме на короткі позиції. Серед активів упевнено лідирує біткоїн, на другому місці — Dogecoin.

Найбільша одинична ліквідація була на криптовалютній біржі Binance у парі BTC/USDT — $74,98 млн.

Пенсійний фонд Великої Британії вклав у біткоїн $2 мільйони

Неназваний пенсійний фонд Великої Британії спрямував на пряму купівлю біткоїна замість BTC-ETF 3% від його AUM у 50 млн GBP (близько $64,9 млн). Про це повідомляє Corporate Advisor.

Згідно зі звітом, закритий ключ розподіляється між п’ятьма незалежними установами. Це перша подібна ініціатива в країні.

Партнер фонду, керуюча фірма Cartwright, назвала її «сміливим кроком, який відображає далекоглядність піклувальників».

Реалізації передували «тривалі консультації з питань ESG, інвестиційного портфеля та безпеки».

Cartwright також запустила схему, яка дасть змогу роботодавцям виплачувати біткоїни безпосередньо на гаманці співробітників. Згідно з компанією, зацікавленість у ній уже виявили п’ять організацій.

Пенсійний фонд Мічигану інвестував в Ethereum-ETF понад $11 мільйонів

Управління пенсійних послуг штату Мічиган (ORS) інвестувало загалом $11,19 млн у два спотових Ethereum-ETF. Це випливає із заявки за формою 13 °F, поданої організацією в Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC).

Згідно з документом, ORS купила акції двох фондів від компанії Grayscale Investments у третьому кварталі 2024 року. Станом на кінець вересня портфель організації виглядає так:

460 000 акцій Grayscale Ethereum Trust (ETHE) на суму $10,06 млн;

460 000 акцій Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) на суму $1,12 млн.

За словами глави відділу досліджень цифрових активів компанії VanEck Метью Сігела, це робить OSR п’ятим за величиною власником цінних паперів ETHE та ETH.

До цього організація інвестувала $6,9 млн в акції спотового біткоїн-ETF ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Судячи зі структури інвестицій, ORS вважає фонди на базі Ethereum більш перспективними.

Аналітик Bloomberg Intelligence Ерік Балчунас зазначив, що це велика перемога для Ethereum.

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