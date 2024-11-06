Податковий комітет пропонує НКЦПФР забезпечити повернення активів клієнтам «Фрідом Фінанс»

Податковий комітет ВР попросив НЦКПФР розглянути можливість вжити заходів стосовно компанії ТОВ «Фрідом Фінанс Україна». Про це повідомив голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Що відомо

У документі Комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонують розглянути можливість ухвалення нормативних актів, які стосуються цієї юридичної особи.

Основні положення звернення включають:

Комісія має визначити порядок обміну інформацією з тимчасовим керівником «Фрідом Фінанс Україна» щодо депозитарного обліку. НКЦПФР, у співпраці з тимчасовим керівником, пропонується розробити порядок повернення клієнтам облігацій і коштів. Тимчасовий керівник повинен надати НКЦПФР копію інформаційного масиву систем депозитарного обліку компанії для забезпечення прозорості процесу. Здійснити перевірку клієнтів компанії на предмет їхньої приналежності до категорій осіб, на яких поширюються санкції, зокрема, якщо вони є громадянами або пов’язані з рф чи республікою білорусь. НКЦПФР за результатами проведених заходів, зазначених вище, визначає загальну суму коштів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» та коштів, що підлягають виплатам. Актом Комісії як колегіального органу затверджується визначена загальна кількість державних облігацій та сума, що підлягають поверненню інвесторам, а також розподіл цих державних облігацій та коштів між інвесторами.

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Нагадаємо

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) спростовує неправдиву, на їхню думку, інформацію щодо своєї бездіяльності у справі ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», яка з’явилася в ЗМІ.

Клієнти «Фрідом фінанс» оцінили свої збитки від бездіяльності комісії у 160 млн грн.

Водночас НКЦПФР видала дозвіл клієнтам «Фрідом фінанс Україна» дати згоду на умови реструктуризації 1 жовтня — після того, як сплив період, коли інвестори могли отримати комісію за згоду.

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Львівський окружний адміністративний суд ухвалив рішення залучити президента України до позову клієнта «Фрідом фінанс» проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Передісторія

Рішення про запровадження санкцій щодо Фрідом Фінанс Україна РНБО ухвалила 19 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього його затвердив Президент. Тоді під санкції потрапив не лише ФФУ, а загалом майже 1400 юросіб, серед яких великі промислові підприємства, проросійські медіа та навіть пов'язані з рф видавництва.

Як пояснювали в РНБО, санкції запроваджувалися щодо осіб, які «не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України». Хоча аргументів щодо кожних конкретних компаній тоді не наводилося.

Найімовірніше, обмеження щодо Фрідом Фінанс запроваджувалися через зв'язки з росією. Саме в рф компанія починала роботу, і цей ринок називали другим серед найважливіших для холдингу. Також засновник Фрідом Фінанс Тимур Турлов був громадянином рф, хоча незадовго після початку повномасштабної війни змінив паспорт на казахський.

Влада застосувала до підсанкційних компаній широкий перелік заходів, а саме:

блокування активів;

повне припинення торгівельних операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації та оренді держмайна.

Реагуючи на санкції, НКЦПФР призупинила ліцензію Фрідом Фінанс. Водночас проблема виникла через те, що обмеження стосувалися не лише рахунків безпосередньо брокера, але й його клієнтів.

Їхні кошти та цінні папери виявились заблокованими.