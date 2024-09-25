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25 вересня 2024, 14:16

Клієнти «Фрідом Фінанс» близькі до втрати 800 млн грн у євробондах України

Клієнти брокера «Фрідом Фінанс Україна», який потрапив під санкції в жовтні 2022 року і яким належали єврооблігації України на суму приблизно 800 млн грн, були позбавлені можливості брати участь у їхньому обміні на нові папери і близькі до втрати цих інвестицій, повідомив керівник ініціативної групи постраждалих приватних інвесторів Максим Дибенко, передає Інтерфакс-Україна.

Клієнти брокера «Фрідом Фінанс Україна», який потрапив під санкції в жовтні 2022 року і яким належали єврооблігації України на суму приблизно 800 млн грн, були позбавлені можливості брати участь у їхньому обміні на нові папери і близькі до втрати цих інвестицій, повідомив керівник ініціативної групи постраждалих приватних інвесторів Максим Дибенко, передає Інтерфакс-Україна.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо розповів інвестор«За умовами меморандуму інвестори можуть втратити майже половину вартості своїх активів і купонний дохід, а їхні цінні папери можуть бути продані на аукціонах, що завдасть подальших збитків тисячам приватних інвесторів», — сказав він.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що розповів інвестор

«За умовами меморандуму інвестори можуть втратити майже половину вартості своїх активів і купонний дохід, а їхні цінні папери можуть бути продані на аукціонах, що завдасть подальших збитків тисячам приватних інвесторів», — сказав він.

Дибенко додав, що після завершення реструктуризації ці папери без пояснень для клієнтів «Фрідом Фінанс Україна» Нацбанк списав із кабінетів брокера і депозитарної системи.

Інвестор також нагадав, що через майже два роки після введення санкцій постраждалими залишаються 12,7 тис. клієнтів, з яких 2,5 тис. інвестували у військові облігації через цього брокера. Він додав, що 95% — фізичні особи, а загальна сума заблокованих активів, серед яких корпоративні облігації та кошти на рахунках, становить 3,5 млрд грн.

Звинувачення в адресу НКЦПФР

Дибенко зазначив, що Комісія за відсутності власних законодавчих пропозицій виступила проти зареєстрованого в Раді у травні цього року членами профільного парламентського комітету законопроекту № 11263 «Про захист прав клієнтів підсанкційних професійних учасників ринків капіталу».

За словами Дибенка, призначений у червні цього року регулятором тимчасовий керівник «Фрідом Фінанс» Олександр Бондарчук досі не зустрічався з клієнтами компанії, у зв'язку з чим ініціативна група сама постарається найближчим часом зустрітися з ним в офісі.

Керівник ініціативної групи також піддав критиці рішення НКЦПФР призупинити ліцензію «Фрідом Фінанс», а не зовсім забрати її. На його думку, в останньому випадку клієнти могли б отримати доступ до своїх активів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 вересня 2024, 15:27
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Вот так вот играть в игры с нашим государством.
Имеется ввиду украинский брокер фридом финанс а не кипр
люди искренне поддерживали наше государство покупая его ценные бумаги
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0
veritas69
veritas69
25 вересня 2024, 16:49
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Хіба при купівля ОВДП фізична особа не стає власником з записом у депозитірії?
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