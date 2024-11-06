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6 листопада 2024, 9:44

Перший місяць аукціонів «Земельного банку» приніс бюджету майже 35 мільйонів гривень

В Україні з початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено 19 договорів з суборенди державних сільськогосподарських земель та сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

В Україні з початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено 19 договорів з суборенди державних сільськогосподарських земель та сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Основним результатом першого місяця торгів „Земельного банку“ є сплачені кошти на суму 34,7 мільйона гривень з ПДВ та 19 укладених угод з переможцями з 6 областей. Відтак, понад 1178,35 гектарів земель виведено з тіні та передано в довгострокове користування на 14 років аграріям, які зацікавлені в її ефективному та дбайливому обробітку», — зазначив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

За його словами, більшість учасників та переможців торгів є саме місцеві фермерські господарства та невеликі аграрні підприємства, які працюють у радіусі 50 км від земель, виставлених на аукціони.

Читайте: «Земельний банк»: В Україні провели перший аукціон з оренди держземлі

За місяць онлайн-аукціонів у системі Prozorro.Продажі проведено 93 аукціони, на яких було виставлено 4 695 га земель. Фінальна сума переможних ставок складає 139 млн грн на рік без ПДВ.

Протягом цього часу від фермерських господарств та аграрних підприємств надійшло 1303 пропозицій, що свідчить про високий інтерес до суборенди державних земель. У кожних торгах в середньому брали участь 14 учасників, а стартова вартість суборенди зросла у 8,4 рази, водночас середня ціна за гектар склала 29,6 тис. грн на рік.

Читайте також: «Земельний банк»: Презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, які можна орендувати

Де пройшло найбільше аукціонів

Найбільше аукціонів «Земельного банку» відбулося у Вінницькі — 24, Кіровоградській — 17 та Закарпатській областях — 14. Найвищу середню вартість гектара землі зафіксовано на Вінниччині — 36,9 тис. грн, тоді як найнижча вартість спостерігалась на Закарпатті — 5 176 грн/га.

Найдорожчий лот

Земельна ділянка на Черкащині площею 191 га стала найдорожчим лотом за місяць. За неї змагався 21 учасник, що дозволило підвищило початкову ставку у 10 разів до 9 млн грн (47 тис. грн/га)

Водночас ТОВ «Державний земельний банк» відмовив у підписанні протоколів з переможцями за результатами 12 аукціонів через невідповідність поданих ними пакетів документів вимогам чинного законодавства.

У міністерстві додали, що станом на 5 листопада «Земельний банк» оголосив 252 аукціони у 13 областях країни, де пропонуються ділянки загальною площею 21 044 га.

Нагадаємо

Площа земельних ділянок варіюється від 1 до 4000 га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом.

Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

Переможець отримає право оренди на строк до 14 років для однорічних насаджень або до 25 років для багаторічних, сплативши суборендну плату на рік вперед.

Онлайн-курси з інвестицій

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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