Перший місяць аукціонів «Земельного банку» приніс бюджету майже 35 мільйонів гривень

В Україні з початку онлайн-аукціонів «Земельного банку» укладено 19 договорів з суборенди державних сільськогосподарських земель та сплачено до державного бюджету 34,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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«Основним результатом першого місяця торгів „Земельного банку“ є сплачені кошти на суму 34,7 мільйона гривень з ПДВ та 19 укладених угод з переможцями з 6 областей. Відтак, понад 1178,35 гектарів земель виведено з тіні та передано в довгострокове користування на 14 років аграріям, які зацікавлені в її ефективному та дбайливому обробітку», — зазначив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

За його словами, більшість учасників та переможців торгів є саме місцеві фермерські господарства та невеликі аграрні підприємства, які працюють у радіусі 50 км від земель, виставлених на аукціони.

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