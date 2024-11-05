Мінфін залучив понад 21 мільярд від продажу облігацій

Міністерство фінансів 5 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21,46 млрд грн, що на 1,7 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 23,16 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

5,01 млрд грн під 15,20% з погашенням 29 квітня 2026 року;

5,15 млрд грн під 13,95% з погашенням 28 жовтня 2026 року;

5,06 млрд грн під 16,20% з погашенням 7 квітня 2027 року;

5,26 млрд грн під 15,02% з погашенням 29 вересня 2027 року;

977,07 млн грн під 16,80% з погашенням 9 лютого 2028 року.

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Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

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