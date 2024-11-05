75 гривень за десяток: Ціни на яйця зросли на 60%

Здорожчання яєць восени — типова тенденція на тлі осіннього скорочення пропозиції. Та цього разу ціни злетіли стрімко — якоїсь миті вони додали відразу 10 гривень і коштують вже 50−75 грн за десяток. Це розпочалося у жовтні, і зрештою за місяць вартість яєць зросла на 60%, повідомили NV Бізнес у пресслужбі АТБ.

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Чому зростають ціни на яйця

«Виробники аргументують це підвищенням цін на корми, енергоносії та інше», — кажуть в АТБ.

Цінам на яйця притаманна виражена сезонність, адже на ринку значну частку займають домогосподарства, а саме понад 50%, пояснює Сергій Карпенко, виконавчий директор асоціації Союз птахівників України. Збільшення основних виробничих витрат, збитковість сектору в весняно-літній період, сезонний фактор — все це вкупі штовхає ціни вгору з настанням осені, пояснює він.

«Найдешевші промислові яйця зазвичай у весняно-літній період», — каже Карпенко. Мовляв, збільшення пропозиції від господарств та умови зберігання яєць у спеку вимагають високої оборотності продукції в торгівлі, і це змушує продавців знижувати відпускні ціни. З приходом осінніх холодів тенденція змінюється на протилежну і їхня вартість рухається вгору.

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Керівник галузевої асоціації звертає увагу і на вартість комбікормів, які подорожчали.

«Лише з початку року фуражна пшениця зросла в ціні на 70%, фуражна кукурудза — на 80%, шрот соняшниковий додав у ціні 60%», — пояснює Карпенко. А ще майже вдвічі зросла вартість електроенергії для промислових споживачів, додає експерт.

Також це стосується кормових добавок, ветеринарних препаратів, запчастин, пакувальних матеріалів, які купляють переважно за кордоном, а отже за валюту. Збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення.

Експерт наголошує: сезонне скорочення виробництва стосується лише приватних господарств, в осінній період воно скорочується на 30% порівняно з літніми місяцями, а взимку — до 50%. «Промислове виробництво залишається стабільним», — запевняє Карпенко. Вочевидь, восени частково попит перетікає в цей сегмент.

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Ба більше, за словами експерта, обсяги виробленої у цьому сегменті продукції повернулись на довоєнний рівень. Адже у 2022 році росіяни знищили деякі підприємства сектору.

«Після початку повномасштабного вторгнення було втрачено низку потужностей з виробництва яєць, яка оцінюється в 20% від загальнонаціонального виробництва в 2021 році», — наголошує Карпенко. З того часу виробники поступово відновлювали та нарощування поголів'я курей. «Наразі, за оцінками асоціації, промислове виробництво яєць досягло рівня середньомісячного виробництва в 2021 році», — резюмує керівник профільної асоціації.

На формування цін впливає і попит кінцевих споживачів, який також може досить динамічно змінюватися, зауважує експерт. У будь-якому разі, прогнозувати подальшу цінову динаміку на стратегічний продукт він не зважується.

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Проте, за його спостереженнями, споживчі ціни на яйця у вересні цього року були нижчими на 20% від минулорічних в той самий час, а жовтневі ціни — на 15% меншими порівняно із жовтнем 2023 року.