Українців попередили: ціни на гречку в магазинах зростуть

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Що буде з цінами

«Цього року площі під гречкою зменшили. Літо було сухим, через що культури не наповнилися тією натурою, яку очікували аграрії і яку сподівалися отримати ми в себе на виробництві. Зараз іще є залишки минулорічного урожаю гречки, і фермери його притримують, очікуючи на підняття ціни, щоб дорожче її реалізувати. І якщо до початку збирання нового врожаю гречки ми купували зерно приблизно за 8−10 тис. грн/т, то зараз — це вже орієнтовно 15 тис. грн/т», — зазначила Босюк.

За її словами, магазини не можуть так швидко відреагувати на підняття ціни, бо мають значні залишки, які реалізують. Натомість на нову партію гречаної крупи вже роблять переоцінку в бік подорожчання.

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«Ціна на гречку зросте. Зараз її спрогнозувати важко, але орієнтуємося, що будемо її відпускати по 30−35 грн/кг, а в торгівельних мережах вона коштуватиме орієнтовно 37−40 грн», — додала директор крупозаводу.

Босюк зауважила, що гречаної крупи має вистачити як для споживання в Україні, так і на експорт.