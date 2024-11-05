Пенсійний фонд штату Мічиган інвестував понад $10 млн у Ethereum ETF

Пенсійний фонд штату Мічиган розкрив інформацію про нові активи в Grayscale Ethereum , ставши першим пенсійним фондом, що вклався в цей інструмент з початку торгівлі Ethereum ETF в липні, передає The Block.

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Деталі

Повідомляється, що інвестиції в Ethereum ETF становили $10 млн, що перевищує суму, яку пенсійний фонд вклав у Bitcoin ETF ($7 млн).

Рішення інвестувати більше в Ethereum відображає впевненість у потенціалі цієї криптовалюти.

Штати та пенсійні фонди США неодноразово демонстрували апетит до інвестування у криптовалюту та продукти, пов'язані з нею.

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У травні стало відомо, що Раді з інвестицій штату Вісконсін належить майже $100 млн у біржовому фонді біткоїнів, випущеному BlackRock.

Минулого тижня головний фінансовий директор Флориди заявив, що штат володіє близько $800 млн у «крипто-пов'язаних» інвестиціях, і вони можуть зрости в залежності від того, хто переможе на майбутніх президентських виборах.