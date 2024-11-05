Пенсійний фонд штату Мічиган розкрив інформацію про нові активи в Grayscale Ethereum, ставши першим пенсійним фондом, що вклався в цей інструмент з початку торгівлі Ethereum ETF в липні, передає The Block.
Пенсійний фонд штату Мічиган інвестував понад $10 млн у Ethereum ETF
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Деталі
Повідомляється, що інвестиції в Ethereum ETF становили $10 млн, що перевищує суму, яку пенсійний фонд вклав у Bitcoin ETF ($7 млн).
Рішення інвестувати більше в Ethereum відображає впевненість у потенціалі цієї криптовалюти.
Штати та пенсійні фонди США неодноразово демонстрували апетит до інвестування у криптовалюту та продукти, пов'язані з нею.
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У травні стало відомо, що Раді з інвестицій штату Вісконсін належить майже $100 млн у біржовому фонді біткоїнів, випущеному BlackRock.
Минулого тижня головний фінансовий директор Флориди заявив, що штат володіє близько $800 млн у «крипто-пов'язаних» інвестиціях, і вони можуть зрости в залежності від того, хто переможе на майбутніх президентських виборах.
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