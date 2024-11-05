Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%. Про це пише Укравтопром.
5 листопада 2024, 9:54
Українці віддають перевагу бензиновим авто. На другому місці — дизель
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Сегмент авто
Другим за розміром став сегмент дизельних авто — 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто. Частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%.Електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% жовтня минулого року. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
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Лідерські позиції за сегментами посіли
- Бензинові авто — Renault Duster;
- Дизельні — Renault Duster;
- Гібридні — Toyota RAV-4;
- Електро — Honda M-NV;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
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Джерело: Мінфін
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