У минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Про це пише Укравтопром.
4 листопада 2024, 9:55
У трійку бестселерів жовтня потрапив електромобіль. Які авто купували українці
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Популярні авто серед українців
Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4. А «бронзу» місяця отримав електромобіль Honda M-NV.
ТОП-10 нових легковиків жовтня
Renault Duster — 749 од.;
- Toyota RAV-4 — 269 од.;
- Honda M-NV — 188 од.;
- VW Touareg — 162 од.;
- Peugeot Landtrek — 150 од.;
- Hyundai Tucson — 127 од.;
- Suzuki SX4 — 122 од.;
- Skoda Octavia — 110 од.;
- Mazda CX5 — 108 од.;
- KIA Sportage — 103 од.
Читайте: Ринок нових авто показав незначне зростання у жовтні
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Джерело: Мінфін
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