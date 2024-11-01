Впродовж жовтня 2024 року в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто. Це всього на 1% більше, ніж у тому ж місяці минулого року, повідомляє Укравтопром.
1 листопада 2024, 9:02
Ринок нових авто показав незначне зростання у жовтні
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Зазначається, що відносно вересня 2024 року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.
Лідери ринку
У лідери ринку нових легковиків вийшла французька Renault. В жовтні 775 нових авто цієї марки поповнили український автопарк.
Попередній фаворит ринку — Toyota опинився на другому місці з 679 реалізованими авто.
Третій результат у — Skoda 402 од.
Також в п’ятірку жовтня потрапили BMW (397 од.) та Volkswagen (363 од.).
Бестселер
Титул бестселера місяця знову отримав кросовер Renault Duster (749 од.).
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто з «Мінфін»
🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції
⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі