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5 листопада 2024, 9:15

Суд у США дозволив Маску розігрувати по $1 млн серед виборців

В американському штаті Пенсільванія суд дозволив підприємцю, засновнику Tesla та SpaceX Ілону Маску продовжити щоденні розіграші по $1 млн серед виборців у ключових штатах, повідомив телеканал NBC News.

В американському штаті Пенсільванія суд дозволив підприємцю, засновнику Tesla та SpaceX Ілону Маску продовжити щоденні розіграші по $1 млн серед виборців у ключових штатах, повідомив телеканал NBC News.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоСуд ухвалив рішення за день до початку голосування, таким чином, у Комітету політичних дій (PAC) Маска залишалася ще одна доба на такий розіграш.
Фото: nbcnews

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Суд ухвалив рішення за день до початку голосування, таким чином, у Комітету політичних дій (PAC) Маска залишалася ще одна доба на такий розіграш.

Раніше окружний прокурор Філадельфії Ларрі Краснер вимагав від суду заборонити лотерею Маска. З 19 жовтня бізнесмен щодня передає по $1 млн виборцям, які підписали його петицію за свободу слова та право на зброю.

Читайте: Маск пообіцяв розігрувати по $1 млн серед прихильників Трампа за підпис петиції

PAC пообіцяв деяким підписаним мільйони доларів, а також виплати по $47 і $100 решті зареєстрованих виборців з штатів, що вагаються, які поставлять підписи під петицією.

Краснер наполягав, що такі розіграші незаконні. Проте адвокат Комітету Кріс Гобер заявив, що захід не є лотереєю, оскільки переможців визначають не випадково.

Він пояснив, що PAC обирає переможців з-поміж осіб, які фактично виступають спікерами, на цьому вони «заробляють» $1 млн.

Краснер, викликаний до суду як свідок, стверджував, що розіграш насправді є збиранням даних, отриманням особистої інформації виборців в обмін на обіцянку призу. Прокуратура визнала те, що відбувається, «незаконною лотерейною схемою», порушенням практики сумлінної торгівлі та прав споживачів.

Читайте: Маск за три місяці пожертвував на передвиборчу кампанію Трампа $75 млн

Передісторія

Маск анонсував розіграші наприкінці жовтня за два тижні до виборів. На початку листопада Комітет оголосив, що розіслав 187 тис. чеків за спрямування петицій, щодня організація називала ім'я нового переможця.

За The New York Times, Маск вклав у суперкомітет близько $120 млн. Там працюють приблизно 2,5 тис. агітаторів, переважно вони діють у сільській місцевості та намагаються обходити по 150 будинків на день. Загалом вони пройшли кілька мільйонів будинків. При цьому Маску доводилося змінювати команди PAC у різних штатах через неефективність.

Агітатори реєструють виборців на користь Трампа в штатах, що вагаються (мета PAC: 800 тис. — 1 млн осіб). Складачі підписів працюють за наймом на інші компанії, з якими співпрацює PAC, і отримують $20−30 за годину або по $2 «за кожні двері», писало видання. Деякі з них повідомили газету про подвоєння цін останнім часом.

Маск публічно заявляв про підтримку Трампа та виступав на його передвиборчих мітингах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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+7
gucci
gucci
5 листопада 2024, 9:50
#
Якщо трамп виграє, то буде імєть всіх, якщо програє, то всі будуть імєть трампа. А поки я бачу як імєют американський закон.
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bovn
bovn
5 листопада 2024, 11:20
#
Клоунада, завуалированый подкуп людей, аля наша гречка, куда катиться американская демократия 🙄
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0
Moonlighter
Moonlighter
5 листопада 2024, 11:56
#
Клоунада? Камала Харрис обещает предоставить 1 млн невозвратных займов на сумму до $20 000 чернокожим предпринимателям, желающим открыть свое дело. Это не подкуп на 20 миллиардов, еще и за счет государственных денег? Маск хотя бы свои деньги раздает.
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