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5 листопада 2024, 8:31

Мінфін повернув на аукціони бенчмарк-ОВДП та додав два нові випуски військових облігацій

Міністерство фінансів на аукціонах 5 і 12 листопада після тритижневої перерви запропонує до купівлі бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням 28 жовтня 2026 року і 29 вересня 2027 року, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, традиційно обмеживши пропозицію 5 млрд грн на кожному з аукціонів. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

Міністерство фінансів на аукціонах 5 і 12 листопада після тритижневої перерви запропонує до купівлі бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням 28 жовтня 2026 року і 29 вересня 2027 року, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, традиційно обмеживши пропозицію 5 млрд грн на кожному з аукціонів.
Фото: depositphotos

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Нові випуски ОВДП

Згідно з опублікованим на сайті міністерства графіком, покупці можуть також придбати два нові випуски військових облігацій — із погашенням 29 квітня 2026 року та 7 квітня 2027 року, а також найдовший випуск паперів із погашенням 9 лютого 2028 року, який пропонували на всіх останніх аукціонах із найменшим успіхом.

У всіх випадках обсяг пропозиції також становить по 5 млрд грн.

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Водночас як випливає з графіка, на двох останніх аукціонах місяця 19 і 26 листопада Мінфін знову має намір утриматися від пропозиції бенчмарк-ОВДП.

Крім того, в листопаді міністерство двічі — 12 і 19 листопада — виставить на аукціони новий випуск річних доларових паперів.

Ставки розміщення ОВДП

Ставки розміщення ОВДП залишилися на колишньому рівні: 12 міс. — 14,65%, 19 міс. — 15,25%, 31 міс. — 16,25% і 40 міс. — 16,8 міс. за гривневими паперами і 4,62% за річними доларовими.

Читайте також: Україна наближається до граничних можливостей на ринку ОВДП

Бенчмарк-ОВДП на останніх аукціонах 8 жовтня користувалися підвищеним попитом, що перевищував пропозицію в середньому вшестеро, що дало змогу Мінфіну опустити ставки за ними: за паперами з погашенням 28 жовтня 2026 року — до 15,1% і за паперами з погашенням 29 вересня 2027 року — до 16,1% річних.

Джерело: Мінфін
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