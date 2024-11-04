Найбільші фінорганізації Уолл-Стріт надали $11 млрд позик компаніям на ШІ-чіпи від Nvidia

Найбільші фінансові організації Уолл-Стріт надали позики IT-компаніям, які купують чіпи штучного інтелекту (ШІ) у американської Nvidia. Загальна сума боргу становила $11 млрд, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

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Зокрема, позики отримали Blackstone, Pimco, Carlyle та BlackRock. За останній рік низка цих компаній створила «новий прибутковий ринок», пише газета, надаючи хмарні майданчики для обчислень компаніям, що створюють ШІ-продукти.

За інформацією видання, Уолл-Стріт зайнялася наданням позик для впевненості інвесторів технологічних компаній, що підприємства мають доступ до передових чіпів Nvidia для підтримки хмарних майданчиків. Але експерти скептично оцінили тренд на хмарні сховища, наголосивши, що Nvidia і сама є інвестором подібної компанії.

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Також представники ринку запевнили, що цінність чіпів може знизитись після виходу удосконалених моделей від конкурентів при врахуванні скорочення витрат на ШІ в економіці.

1 листопада Apple, Amazon та Intel завершили тиждень бігтеху на біржі. Звітний тиждень корпорацій показав, що хмарні сервіси стали однією з опор їхнього бізнесу, залишившись джерелом зростання, але загальні результати компаній виявилися нижчими за очікування інвесторів.

Розчаровані квартальні результати великих технологічних компаній знизили фондові індекси 31 жовтня, внаслідок чого S&P 500 отримав перший щомісячний збиток із квітня, зазначав The Wall Street Journal (WSJ). Раніше аналітики спрогнозували, що такий варіант для біржі найбільш можливий за слабкої звітності Apple.

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