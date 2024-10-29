Індійська компанія допомагає рф купувати ШІ-чипи Nvidia

Фармацевтична компанія Shreya Life Sciences, розташована на півночі Мумбаї, стала важливою ланкою в ланцюзі постачання передових технологій до росії, зокрема ШІ-чипів Nvidia. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зазначається, що з квітня по серпень 2023 року Shreya експортувала до росії 1111 серверів Dell PowerEdge XE9680 з чіпами Nvidia H100, що оптимізовані для роботи зі штучним інтелектом.

Ці сервери містять компоненти, які заборонено постачати до росії через можливість їхнього використання у військових розробках.

Попри заборони з боку США та ЄС, постачання серверів Shreya до росії здійснюється з вересня 2022 року. Ці поставки загальною вартістю $300 млн були імпортовані російськими компаніями Main Chain Ltd. та I.S LLC.

Читайте також: Nvidia обігнала Apple і стала найдорожчою компанією у світі

Хоча Індія є пунктом транзиту, дані про торгівлю свідчать, що Малайзія є країною походження товарів. У період з березня по серпень 2024 року 1407 серверів Dell PowerEdge XE9680 були імпортовані з Малайзії до Індії, після чого частину з них перенаправили до росії.

Реакція України

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив занепокоєння тим, що росія продовжує отримувати компоненти для електронних систем розвідки і ведення війни, незважаючи на санкції Заходу.

Ця ситуація підкреслює проблеми в спробах західних країн обмежити доступ росії до передових технологій подвійного призначення.