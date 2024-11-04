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4 листопада 2024, 14:21

«Французам треба більше працювати» — міністр фінансів країни

Міністр фінансів Франції Антуан Арман підкреслив, що французи працюють менше, ніж їхні колеги в Європі, що завдає шкоди економіці через менші податкові внески та соціальні виплати. Про це пише Reuters.

Міністр фінансів Франції Антуан Арман підкреслив, що французи працюють менше, ніж їхні колеги в Європі, що завдає шкоди економіці через менші податкові внески та соціальні виплати.

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Уряд країни планує впроваджувати реформи для прискорення розвитку економіки, у який ймовірно хочуть включити збільшення робочого тижня. Наразі він становить 35 годин. Очікується, що профспілки будуть виступати проти таких реформ.

«У середньому протягом року француз працює значно менше, ніж його сусіди», — сказав Арман.

Через це держава отримує менше грошей для фінансування соціальних та інших потреб.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині порахували, що країна могла б уникнути спаду економіки, якби працівники рідше брали лікарняні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+15
bonv
bonv
4 листопада 2024, 16:11
#
Азіровщина. Про лопату.
+
+15
bonv
bonv
4 листопада 2024, 16:13
#
Менше не означає гірше/менш продуктивніше.
+
0
mantis05
mantis05
4 листопада 2024, 16:57
#
Meanwhile, чурки и арабески 2го поколения- показывают самый большой уровень безработности и являются самой большой группой-получателем соц поддержки. What a suprise! Поэтому, правильно писать так: белым французам надо больше работать, чтобы правительство могло содержать за их деньги ленивых алахбабахов
+
0
KingSalmon
KingSalmon
4 листопада 2024, 17:00
#
Тільки не показуйте цю новину Трампу)
Бо буде казати, що ЄС і Франція живуть за рахунок робітників США
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