«Французам треба більше працювати» — міністр фінансів країни

Міністр фінансів Франції Антуан Арман підкреслив, що французи працюють менше, ніж їхні колеги в Європі, що завдає шкоди економіці через менші податкові внески та соціальні виплати. Про це пише Reuters.

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Уряд країни планує впроваджувати реформи для прискорення розвитку економіки, у який ймовірно хочуть включити збільшення робочого тижня. Наразі він становить 35 годин. Очікується, що профспілки будуть виступати проти таких реформ.

«У середньому протягом року француз працює значно менше, ніж його сусіди», — сказав Арман.

Через це держава отримує менше грошей для фінансування соціальних та інших потреб.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині порахували, що країна могла б уникнути спаду економіки, якби працівники рідше брали лікарняні.