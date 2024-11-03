НБУ за тиждень продав $696 млн. Це трохи менше, ніж у попередній тиждень — $707 млн. Про це свідчать дані регулятора.
3 листопада 2024, 13:35
НБУ за тиждень продав $696 млн
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Водночас Нацбанк купив на ринку лише $0,50 млн, продовжуючи свою політику на підтримку гривні.
Курс долара за тиждень впав на 9 копійок.
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Джерело: Мінфін
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