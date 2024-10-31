Економіка США зросла на 2,8%

Економіка США у третьому кварталі 2024 року збільшилась на 2,8% у перерахунку на річні темпи. Про це йдеться у звіті міністерства торгівлі країни.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився ВВП США

Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 3%, за даними Trading Economics. У другому кварталі ВВП США зріс на 3% у перерахунку на річні темпи.

Споживчі витрати, на які припадає дві третини економіки США, у липні-вересні збільшились на 3,7% (+2,8% у попередньому кварталі). У тому числі витрати на товари підвищилися на 6%, на послуги — на 2,6%.

Зростання держвидатків прискорилося до 5% з 3,1% у квітні-червні.

Підвищення інвестицій у основні активи у третьому кварталі сповільнилося до 1,3% з 2,3% у другому кварталі, зокрема, інвестиції у житлову нерухомість впали на 5,1% (-2,8% у другому кварталі).

Читайте: Ілон Маск попередив США про загрозу банкрутства

Темпи зростання експорту прискорилися до 8,9% із 1%, імпорту — до 11,2% із 7,6%.

Індекс споживчих цін PCE у третьому кварталі збільшився на 1,5% щодо попередніх трьох місяців — мінімально з другого кварталу 2020 року. У другому кварталі цей показник збільшився на 2,5%.

Індекс PCE Core (зміна споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв), який уважно відстежує Федеральна резервна система при оцінці ризиків інфляції, у липні-вересні зріс на 2,2% (2,8% у попередньому кварталі). Він, однак, перевищив консенсус-прогноз аналітиків, що становив 2,1%.

Читайте: Чому економіка США випереджає європейську

Подана Мінторгом у середу інформація є першою оцінкою зміни ВВП США із трьох. Публікацію переглянутих даних за третій квартал заплановано на 27 листопада.