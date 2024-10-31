Raiffeisen Bank International не готовий піти з росії без будь-якої компенсації

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) не готовий піти з росії без будь-якої компенсації. Про це заявив глава RBI Йохан Штробль під час дзвінка з аналітиками, пише Reuters.

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Що відомо

Агентство пояснило, що він мав на увазі обіцянку австрійського банку відокремити російський бізнес, що забезпечує платіжний канал для сотень місцевих компаній.

Передісторія

У квітні ЄЦБ наказав RBI прискорити скорочення російського бізнесу, який веде Райффайзенбанк. Тоді ЄЦБ вимагав зменшення кредитного портфеля російського Райффайзенбанку на 65% до 2026 року в порівнянні з III кварталом 2023 року.

Аналогічне скорочення, на думку регулятора, має відбутися і щодо міжнародних платежів. Райффайзенбанк у червні повідомив, що змушений знизити обсяги кредитування через припис ЄЦБ на адресу RBI.

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Раніше, у березні 2023-го, RBI заявила, що продасть свій російський бізнес або виведе Райффайзенбанк із периметра групи, а також скоротить ділову активність у країні. У травні того ж року RBI заявила, що призупинила дію всіх рахунків банків-кореспондентів із країни, за винятком своєї російської «дочки».

У звітності банківської групи за другий квартал і перше півріччя 2024-го йшлося про те, що RBI продовжує працювати над продажем або виділенням російського Райффайзенбанку, але не може сказати, коли цей процес буде завершено. У квітні два джерела Reuters повідомили, що ЄЦБ також вимагає від італійського UniCredit скоротити бізнес у росії. Агентство писало про вимоги, аналогічні тим, про які раніше попереджав RBI.

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Bloomberg 17 жовтня дізнався, що у UniCredit і Raiffeisen Bank практично не залишилося надії продати свої російські активи.

За словами джерел агентства, російський уряд дав зрозуміти, що блокуватиме будь-які спроби продати місцеві підрозділи банків покупцям, які можуть потрапити під санкції. Це фактично виключає будь-якого потенційного покупця з росії. При цьому у зв'язку із протидією урядів західних країн участь у угоді закордонних гравців практично виключена.