Купівля золота світовими центробанками скоротилися майже на половину

Чиста купівля золота світовими центральними банками суттєво сповільнилися у третьому кварталі 2024 року: за даними Всесвітньої ради із золота, порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги покупок скоротилися на 49%, а порівняно з попереднім кварталом — на 8%. Загалом у липні-вересні світові ЦБ придбали 186 тонн дорогоцінного металу, йдеться у звіті WGC.

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Інтерес банків до золота

За даними організації, інтерес до золота у центробанків знизився через різке зростання цін на метал, що почалося ще у березні.

«Зростання цін на золото з березня дійсно обмежило деякі покупки, а також спонукало деякі центробанки продавати золото», — йдеться у звіті.

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Хто збільшив запас

Низка центральних банків продовжила стратегічно збільшувати свої запаси металу. Найактивнішим покупцем став Національний банк Польщі, який додав 42 тонни до своїх золотих резервів.За даними WGC, країна має намір довести частку золота в резервах із нинішніх 16% до 20%.

Центральний банк Угорщини також значно збільшив свої запаси — до 110 тонн із 94 тонн у вересні. Організація зазначає, що це стало першою покупкою країни з березня 2021 року. Також закупівлі золота збільшила Індія (+13 тонн) та Азербайджан (+12 тонн). Три центральні банки повідомили про зниження резервів на тонну і більше.

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«На підставі даних з початку року купівлі золота центральними банками залишаються сильними, що в основному обумовлено рекордними показниками початку року. Однак, як очікується, загальний обсяг покупок у 2024 році виявиться нижчим за рівні попередніх двох років», — йдеться у звіті WGC.

Також у звіті наголошується, що у третьому кварталі 2024 року припинився майже дев'ятимісячний період відтоку золота із глобальних фондів, забезпечених фізичним золотом (ETF).

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У липні-вересні фонди придбали 95 тонн золота, причому приток був зафіксований у всіх регіонах світу. «У третьому кварталі вперше з початку 2022 року було зафіксовано позитивний результат, тоді як рік тому в цей же період спостерігався значний відтік (-139 тонн)», — йдеться у звіті.