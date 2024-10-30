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30 жовтня 2024, 10:00

Ціна золота вперше в історії перевищила $2800 за унцію. Світовий попит побив рекорд — вище $100 млрд

Ціна золота вперше в історії перевищила 2800 доларів за унцію, свідчать дані торгів. До 09:22 його вартість підвищувалася на 0,24%, до 2797,70 долара, а трохи раніше зростала максимально до 2801,70. Про це пише Bloomberg.

Ціна золота вперше в історії перевищила 2800 доларів за унцію, свідчать дані торгів.
Фото: depositphotos

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Попит на золото

Як зазначає Bloomberg, дорогоцінний метал виріс більш ніж на третину цього року, чому сприяли покупки центральними банками та попит на активи-притулки через конфлікти на Близькому Сході та Україні. Жорсткі президентські перегони у США між Камалою Харріс та Дональдом Трампом також перебувають у центрі уваги інвесторів, а невизначеність щодо результату підтримує попит на активи-притулки.

За даними Bloomberg

«Позиціонування на ринку підвищується перед виборами, але також в очікуванні подальшого зниження ставок ФРС і ширшої ринкової та геополітичної невизначеності, — сказала аналітик Standard Chartered Plc Сукі Купер у своєму дописі. — У сценарії перемоги Трампа ринки зосереджені на наслідках ширших тарифів, а також інфляційному тиску внаслідок таких тарифів».

Читайте також: Золото повернулося в зону рекордів перед звітами зі США

Світовий попит на золото зріс приблизно на 5% у третьому кварталі, встановивши рекорд за цей період і вперше піднявши споживання вище 100 мільярдів доларів, згідно з Всесвітньою золотою радою.

Зростання, в результаті якого обсяги зросли до 1313 тонн, було зумовлене активнішими інвестиційними потоками із Заходу, у тому числі з боку більшої кількості заможних осіб.

Інвестувати може кожен: почніть заробляти від 10% річних

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 жовтня 2024, 10:41
#
Что тамс динамикой денежной массой? Печатают втихую все.
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0
Kolya12377
Kolya12377
30 жовтня 2024, 11:05
#
Ее вроде как засекретили еще несколько лет назад?
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 жовтня 2024, 11:23
#
Не слышал, чтобы везде в СМИ об этом кричали. Только почему-то о корейцах больше слышно. Втихую — не значит секретно. Это как бы «а васька слушает да ест.»
+
0
Kolya12377
Kolya12377
30 жовтня 2024, 11:20
#
Реальную денежную массу вроде как слышал, что ФРС не показывает уже несколько лет. Даже М2 только рисуют графики, раньше были еженедельные данные, не говоря уже об М3. Но роста денежной массы почти в полтора разы в 2020-2021-м году уже, наверное, достаточно для того, что сейчас происходит с золотом.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 жовтня 2024, 11:30
#
Я посмотрел сегодня динамику у разных стран. Ну что я могу сказать. Как-то слабо растет золото еще. Но это и не удивительно, на сегодня любая валюта складывается с на 90-100% из веры в эту валюту. А все верования очень инертны. И победить одно верование может только другое.
+
+30
Kolya12377
Kolya12377
30 жовтня 2024, 11:10
#
Элиты и подконтрольные им центробанки загнали себя в тупик тем, что решили постоянно выкупать фондовый рынок с печатного станка. Сколько ни печатай, а все равно рост опережает это печатание и мнение, которое этим хотели внушить (что кризисов больше не будет и фондовый рынок все время буиттокорасти), оказывается ошибочным. Вот чтоб оттянуть момент осознания этого факта, и продолжают печатать и выкупать, даже, когда для этого нужно в десятки раз больше денег, чем 16 лет назад, когда открыто начался этот процесс, и когда фондовый рынок уже переоценен минимум в разы, а некоторые позиции и в десятки раз. Что будет дальше? Вероятно, и обвал фондового рынка, и гиперинфляция (которая уже начинается) в одном флаконе! Плюс еще и кидок с битком — пустым местом, которое должно сыграть свою роль утилизатора лишних денег.
+
+27
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 жовтня 2024, 11:21
#
Никогда такого не было, думаете, будет опять?
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
30 жовтня 2024, 12:40
#
Сколько лет уже предрекают смерть битку и фондовому рынку, а ска живучие.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
30 жовтня 2024, 13:39
#
Как там ситуация с остальными криптами? Сколько их всего?
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