Ціна золота вперше в історії перевищила $2800 за унцію. Світовий попит побив рекорд — вище $100 млрд

Ціна золота вперше в історії перевищила 2800 доларів за унцію, свідчать дані торгів. До 09:22 його вартість підвищувалася на 0,24%, до 2797,70 долара , а трохи раніше зростала максимально до 2801,70 . Про це пише Bloomberg.

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Попит на золото

Як зазначає Bloomberg, дорогоцінний метал виріс більш ніж на третину цього року, чому сприяли покупки центральними банками та попит на активи-притулки через конфлікти на Близькому Сході та Україні. Жорсткі президентські перегони у США між Камалою Харріс та Дональдом Трампом також перебувають у центрі уваги інвесторів, а невизначеність щодо результату підтримує попит на активи-притулки.

За даними Bloomberg

«Позиціонування на ринку підвищується перед виборами, але також в очікуванні подальшого зниження ставок ФРС і ширшої ринкової та геополітичної невизначеності, — сказала аналітик Standard Chartered Plc Сукі Купер у своєму дописі. — У сценарії перемоги Трампа ринки зосереджені на наслідках ширших тарифів, а також інфляційному тиску внаслідок таких тарифів».

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Світовий попит на золото зріс приблизно на 5% у третьому кварталі, встановивши рекорд за цей період і вперше піднявши споживання вище 100 мільярдів доларів, згідно з Всесвітньою золотою радою.

Зростання, в результаті якого обсяги зросли до 1313 тонн, було зумовлене активнішими інвестиційними потоками із Заходу, у тому числі з боку більшої кількості заможних осіб.