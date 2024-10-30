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30 жовтня 2024, 11:32

Ціна біткоїна підіймалася вище $73 500, у Tether назвали кількість користувачів USDT: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна біткоїна підіймалася вище $73 500

Вчора, 29 жовтня, у вечері ціна першої криптовалюти в моменті піднялася до $73 544. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $72 200. За добу ціна біткоїна зросла на 1,83%, за тиждень — на $8,12.

Нагадаємо, опційні трейдери збільшили ставки на те, що біткоїн досягне піка в $80 000 на кінець листопада незалежно від того, хто переможе на виборах. Передбачувана волатильність у день виборів 5 листопада є дуже високою. Спот-біткоїн ETF у США залучили близько $3,6 млрд чистого припливу цього місяця.

У Tether назвали орієнтовну кількість користувачів USDT

Генеральний директор компанії Tether — емітента стейблкоїна USDT — Паоло Ардоіно заявив, що кількість ончейн-гаманців та адрес, що використовують USDT, становить понад 330 млн. Про це повідомляє Incrypted.

Крім того, є ще декілька десятків мільйонів тих, хто використовує стейблкоїн тільки на централізованих біржах. За словами Ардоіно, цифра в 400 млн юзерів є консервативною.

Також він зазначив, що кожного кварталу користувачами USDT стають ще 30 млн людей.

«Причина цього в тому, що економіка зазнає краху, і люди намагаються знайти хоч щось, що може допомогти їхнім сім'ям зберегти багатство та уникнути цієї божевільної девальвації, яку вони відчувають у своїх місцевих економіках», — зазначив Ардоіно.

Уряд Бутану перемістив 935 BTC на Binance

Уранці 29 жовтня Королівський уряд Бутану перемістив ~935 BTC ($66,4 млн) на депозитну адресу найбільшої криптобіржі Binance. Про це свідчать дані Arkham.

Переказ реалізовано двома частинами: спершу 102,782 BTC, а через приблизно годину — 832,249 BTC.

До цього востаннє влада Бутану відправляла біткоїни на централізовану біржу 1 липня — на Kraken надійшли 381 BTC вартістю $24,1 млн на той час.

Причина останньої операції невідома, проте історично за депозитами на CEX часто слідують продажі.

На момент написання новини загальна вартість криптоактивів на зберіганні уряду Бутану перевищує $900 млн.

Управлінням коштами займається державний інвестиційний фонд Druk Holding & Investments. Згідно з Bitcoin Treasuries, Бутан посідає п’яте місце в рейтингу країн-власників криптоактивів.

У той час як багато країн поповнюють свої запаси біткоїна шляхом конфіскованих активів, Бутан активно нарощує резерви за допомогою майнінгу. Для цього держава використовує гідроенергетичні ресурси.

Consensys оголосила про скорочення штату на 20%

Компанія Consensys — розробник криптовалютного гаманця MetaMask — оголосила про скорочення штату на 20%. Про це заявив генеральний директор компанії Джозеф Любін.

«Ширші макроекономічні умови, що склалися за останній рік, і невизначеність у сфері регулювання, що зберігається, створили серйозні проблеми для нашої галузі, особливо для компаній, розташованих у США», — пояснив Любін.

Він додав, що рішення про оптимізацію діяльності компанії було прийнято для того, щоб «налаштувати Consensys на постійні швидкі інновації та довгострокову стійкість, а також зберегти лідерство в секторі Web3».

Крім того, CEO Consensys сказал, що звільнені співробітники отримають підтримку після відходу з компанії, а саме:

  • вихідна допомога залежно від стажу роботи;
  • продовження терміну реалізації опціонів на акції з 12 до 36 місяців;
  • послуги з аутплейсменту. Співробітники, які потрапили під скорочення, отримають допомогу з майбутнім працевлаштуванням;
  • розширені пільги на медичне обслуговування.

Також Лубін розповів Fortune, що звільнення торкнуться близько 162 з 828 співробітників, які працюють у Consensys. За його словами, під скорочення потрапили працівники зі всіх підрозділів.

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Джерело: Мінфін
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