Підсумки зборів МВФ та Світового банку: Україна розраховує до кінця року отримати $15 млрд

До кінця поточного року Мінфін України очікує залучити ще понад $15 млрд зовнішнього фінансування. Партнери запевнили, що спрямують підтримку у повному обсязі. Про це повідомила пресслужба міністерства за підсумками щорічних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні.

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Протягом 21−26 жовтня команда міністерства на чолі з міністром Сергієм Марченком провела понад 70 зустрічей з міжнародними фінансовими лідерами.

Що обіцяють партнери

Під час обговорень з очільниками міністерств фінансів країн ЄС було відзначено результативність України за Планом України для Ukraine Facility. У наступному році інструмент передбачає 12,5 млрд євро бюджетної підтримки.

МВФ оптимізував графік траншів на 2025 рік, збільшивши план фінансування для України з $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Країни G7 продемонстрували єдність у питанні використання прибутків від заморожених активів рф на користь України. Очікується, що кошти будуть доступні вже з перших днів 2025 року.

У Вашингтоні, США, Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд у межах ERA. Також Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд ($3 млрд) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.

ЄІБ продовжує розширювати енергетичну підтримку України. Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.

Крім того, в ході зустрічі разом із Президенткою Банку Надею Кальвіно та Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні було підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні.

Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.