Японія виділить Україні кредит на $3 мільярди в межах кредиту G7

Японія погодила виділення Україні своєї частини у розмірі 471,9 млрд ієн (понад $3 млрд) із кредиту G7 на $50 млрд, забезпеченого замороженими російськими активами, повідомляє Forbes.ua.

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Деталі

Кредит надасть Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) через фонд Світового банку.

Японія робить свій внесок з умовою, що ці кошти не використовуватимуться у військових цілях.

Нагадаємо

26 жовтня країни G7 завершили оформлення кредиту у розмірі $50 млрд для України. «Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні», — йдеться у комюніке лідерів G7.

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У Вашингтоні, США, Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд у межах ERA.

Також Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд ($3 млрд) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.