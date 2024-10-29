Приплив капіталу в криптофонди за тиждень склав понад $900 млн, Banco Bisa інтегрував USDT: що нового

Болівійський банк Banco Bisa інтегрував USDT для платежів

Болівійський банк Banco Bisa впровадив платежі у стейблкоїнах USDT. Клієнти фінансової установи зможуть зберігати, купувати, продавати та надсилати актив.

Віцепрезидент з бізнесу Banco Bisa Франко Уркіді заявив, що всі транзакції мають здійснюватися на рахунок і з рахунку банку, «це гарантує високий рівень безпеки». Крім того, клієнти зможуть здійснювати міжнародні перекази за допомогою USDT.

Директорка Управління з нагляду за фінансовою системою (ASFI) Іветта Еспіноза (Yvette Espinoza) підтримала цю ініціативу, зазначивши, що Banco Bisa надає ці послуги в рамках нормативно-правової бази, яка гарантує безпеку та довіру користувачів.

За її словами, це рішення дасть змогу клієнтам безпечно проводити різні операції, знижуючи ризик небезпечних взаємодій на криптовалютному ринку.

Мінімальна сума продажу USDT становить 200 одиниць, щоденний ліміт — 10 000 USDT. Комісія за транзакції в межах країни коливається в діапазоні від 35 до 100 болівіано (близько $5-$15). Плата за перекази на доларові рахунки закордон складає 280 болівіано (приблизно $40).

Circle запускає рішення для маскування криптотранзакцій

Компанії Circle та Inco Network оголосили про випуск рішення під назвою Confidential ERC-20 Framework, яке призначене для маскування криптотранзакцій.

У документі сказано, що цей фреймворк дає змогу «обернути наявні токени в безпечну, конфіденційну форму в EVM-сумісних мережах».

У Circle назвали переваги, які надає Confidential ERC-20 Framework, зокрема:

зашифровані баланси. Баланси користувачів зможуть бачити лише авторизовані сторони або відповідні органи;

зашифровані перекази. Сума, переказана між адресами, залишається конфіденційною і не виставляється на загальний огляд;

делегування перегляду. Дозвіл на перегляд балансу може бути надано конкретним особам, (аудитори, регулятори, правоохоронні органи) без шкоди для конфіденційності користувача;

програмовані правила переказу. Заходи щодо дотримання нормативних вимог можуть бути запрограмовані на рівні смартконтракту.

Також у повідомленні зазначається, що платформа використовує повністю гомоморфне шифрування, що дає змогу проводити обчислення із зашифрованими даними.

У також Circle назвали переваги Confidential ERC-20 Framework для фінансових застосунків, а саме:

можливість інтеграції конфіденційних даних в різні застосунки, не розкриваючи інформацію;

рішення слугує базовим елементом для приватних фінансових сервісів, допомагаючи створювати нові застосунки з підвищеною приватністю;

Confidential ERC-20 Framework дозволяє захистити приватність відповідно до нормативних актів.

Приплив капіталу в криптофонди склав понад $900 мільйонів за тиждень

У період із 21 до 26 жовтня 2024 року чистий приплив капіталу в криптовалютні біржові продукти сягнув $901 млн, згідно зі звітом CoinShares. З початку 2024 року показник перевищив $27 млрд, що приблизно втричі більше за попередній історичний максимум, встановлений 2021 року.

Більша частина залучених коштів припадає на продукти на базі біткоїна — $920 млн. Позитивну динаміку продемонстрували також фонди на основі Solana, XRP і Litecoin. За ETF на базі Ethereum простежується відтік у розмірі $34,7 млн.

Серед постачальників «у плюсі» тільки три контрагенти — iShares, 21Shares, а також Fidelity Investments.

За ринками простежується змішана динаміка. У США, Швейцарії, Німеччині та Австралії криптофонди продемонстрували позитивну тенденцію, у Швеції, Бразилії, Канаді та Гонконзі — негативну.

На тлі інших країн виділяються США. Загальний чистий приплив у криптопродукти, згідно з CoinShares, 2024 року досяг $27,06 млрд. На Штати припадає частка в $10,5 млрд.

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FTX врегулювала позов проти біржі Bybit на $228 мільйонів

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX врегулювала позов проти Bybit та пов’язаних з нею організацій на суму $228 млн. Про це повідомляє InCrypted.

У судових документах сказано, що FTX зможе вивести з Bybit криптовалюти на суму $175 млн, а також продати токени BitDAO (BIT) на майже $53 млн інвестиційному підрозділу біржі — Mirana.

«За останні місяці сторони вели тривалі переговори щодо цих претензій і в кінцевому підсумку досягли глобального врегулювання», — йдеться в заяві FTX, поданій до суду у справі про банкрутство.

Також відомо, що відповідачі, які вивели свої кошти з FTX до її банкрутства, як і раніше, зможуть вимагати повернення 75% сукупного залишку на своїх рахунках на дату подання заяви.