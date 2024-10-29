Упродовж трьох кварталів 2024 року в Україні зареєстрували 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
29 жовтня 2024, 11:10
Попит українців на нові авто з початку року зріс на 21%
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Найпопулярніші моделі
Зазначається, що найпопулярнішим на ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть. Також у трійці лідерів Toyota RAV-4 та Mazda CX5.
Десятка лідерів
- Renault Duster — 5060 одиниць (+24,8%);
- Toyota RAV-4 — 3402 (+63,1%);
- Mazda CX5 — 1459 (+16,3%);
- Volkswagen iD.4 — 1410 (-18,8%);
- KIA Sportage — 1315 од. (+75,8%);
- Hyundai Tucson — 1078 (-9,2%);
- Toyota Camry — 1069 (+20,1%);
- Skoda Octavia — 998 (+16,3%);
- Volkswagen Touareg — 966 (+17,4%);
- Skoda Kodiaq — 961 (+3,2%).
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Джерело: Мінфін
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