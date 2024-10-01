Авторинок в Україні: Попит на нові авто у вересні обвалився на 30%

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні. Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

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«Очікуваний наслідок аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків», — наголошують аналітики.

Водночас відносно вересня 2023 року попит на нові авто майже не змінився (+0,1%).

Топ-5 авто

Зазначається, що лідерство на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць українці зареєстрували 840 нових авто цієї японської марки. У річному вимірі вересневий попит на нові «Тойоти» зменшився на 13%.

Другий результат у Renault — 541 авто, що на 21% більше, ніж торік, на третьому місці Skoda — 443 (-5%). Замикають п’ятірку лідерів BMW — 433 одиниці (-12%) та Volkswagen — 336 (-48%).

Титул бестселера вересня дістався автомобілю Renault Duster — 504 реєстрації.

Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.