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28 жовтня 2024, 13:10

Nvidia обігнала Apple і стала найдорожчою компанією у світі

У п'ятницю компанія Nvidia обійшла Apple і стала найдорожчою компанією у світі після рекордного зростання акцій, спричиненого ненаситним попитом на її ШІ-чіпи, пише Reuters.

У п'ятницю компанія Nvidia обійшла Apple і стала найдорожчою компанією у світі після рекордного зростання акцій, спричиненого ненаситним попитом на її ШІ-чіпи, пише Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниТорги на біржіРинкова вартість акцій Nvidia в моменті досягла позначки $3,53 трильйона, трохи перевищивши показник Apple $3,52 трильйона, свідчать дані LSEG.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торги на біржі

Ринкова вартість акцій Nvidia в моменті досягла позначки $3,53 трильйона, трохи перевищивши показник Apple $3,52 трильйона, свідчать дані LSEG.

За підсумками дня Nvidia зросла на 0,8%, а її ринкова вартість склала $3,47 трлн, тоді як акції Apple подорожчали на 0,4%, оцінивши виробника iPhone $3,52 трлн.

Читайте: Акції Nvidia оновили історичний максимум

У червні Nvidia вже ставала найдорожчою компанією у світі, поки її не обігнали Microsoft та Apple.

Ринкова вартість Microsoft становила $3,18 трильйона, а її акції зросли на 0,8%.

Нагадаємо

Минулого тижня акції Nvidia досягли чергового історичного максимуму, продовживши своє стрімке зростання. Стрибок стався після того, як Taiwan Semiconductor Manufacturing, яка вважає Nvidia одним зі своїх найбільших клієнтів, заявила наприкінці минулого тижня, що попит на ШІ «реальний» та «стійкий».

Читайте: Вартість акцій Nvidia наблизилася до рекорду після заяв про нові ШІ-чіпи

Також бичачий настрій щодо акцій підтримала новина про те, що південнокорейська компанія SK Hynix, найбільший постачальник Nvidia, оголосила про рекордний квартальний прибуток, зумовлений високим попитом на пам'ять HBM.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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