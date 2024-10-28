Nvidia обігнала Apple і стала найдорожчою компанією у світі

У п'ятницю компанія Nvidia обійшла Apple і стала найдорожчою компанією у світі після рекордного зростання акцій, спричиненого ненаситним попитом на її ШІ-чіпи, пише Reuters.

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Ринкова вартість акцій Nvidia в моменті досягла позначки $3,53 трильйона, трохи перевищивши показник Apple $3,52 трильйона, свідчать дані LSEG.

За підсумками дня Nvidia зросла на 0,8%, а її ринкова вартість склала $3,47 трлн, тоді як акції Apple подорожчали на 0,4%, оцінивши виробника iPhone $3,52 трлн.

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У червні Nvidia вже ставала найдорожчою компанією у світі, поки її не обігнали Microsoft та Apple.

Ринкова вартість Microsoft становила $3,18 трильйона, а її акції зросли на 0,8%.

Нагадаємо

Минулого тижня акції Nvidia досягли чергового історичного максимуму, продовживши своє стрімке зростання. Стрибок стався після того, як Taiwan Semiconductor Manufacturing, яка вважає Nvidia одним зі своїх найбільших клієнтів, заявила наприкінці минулого тижня, що попит на ШІ «реальний» та «стійкий».

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Також бичачий настрій щодо акцій підтримала новина про те, що південнокорейська компанія SK Hynix, найбільший постачальник Nvidia, оголосила про рекордний квартальний прибуток, зумовлений високим попитом на пам'ять HBM.

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