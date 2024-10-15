Вартість акцій Nvidia наблизилася до рекорду після заяв про нові ШІ-чіпи

Акції Nvidia стрімко відновлюються після того, як компанія успішно розвіяла побоювання інвесторів щодо затримок із випуском продукції та довгострокових перспектив зростання, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

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Як змінилася вартість акцій

З початку жовтня акції Nvidia зросли на 11%, зараз їхня вартість менш ніж на 1% нижча за рекорд закриття, досягнутого в червні. 18 червня папери до закриття торгів у США коштували $135,58, за підсумками торгового дня 11 жовтня їхня вартість склала $134,8. На премаркеті 14 жовтня акції Nvidia зросли на 1,07%.

Акції Nvidia перейшли до зростання після того, як гендиректор компанії Дженсен Хуанг повідомив, що чіп для штучного інтелекту нового покоління Blackwell повністю запущений у виробництво і що на нього «божевільний» попит.

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У серпні стало відомо про проблеми з випуском цих чіпів, Nvidia повідомила, що вони виявилися більш складними у виробництві, ніж передбачалося.

Тепер аналітики Morgan Stan ley після зустрічі з керівництвом Nvidia повідомили, що замовлення на чіпи Blackwell розписані на 12 місяців вперед і все вказує на те, що бізнес компанії залишається сильним і з високими перспективами. Ці заяви зміцнили думку інвесторів про те, що акції Nvidia залишаються одним із головних об'єктів для інвестицій у штучний інтелект, особливо на тлі планів великих компаній із розробки власних ШІ-ініціатив, пише Bloomberg.

Опитані агентством аналітики очікують, що Microsoft, наприклад, збільшить капітальні витрати 2025 фінансового року майже на третину, приблизно до $58 млрд.

Раніше інвестори мали питання про те, якими будуть наслідки затримки у виробництві чіпів, і оновлені заяви вселяють впевненість, вважає портфельний керуючий у Martin Currie Investment Management Зехрід Османі.

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