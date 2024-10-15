Акції Nvidia стрімко відновлюються після того, як компанія успішно розвіяла побоювання інвесторів щодо затримок із випуском продукції та довгострокових перспектив зростання, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.
Вартість акцій Nvidia наблизилася до рекорду після заяв про нові ШІ-чіпи
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Як змінилася вартість акцій
З початку жовтня акції Nvidia зросли на 11%, зараз їхня вартість менш ніж на 1% нижча за рекорд закриття, досягнутого в червні. 18 червня папери до закриття торгів у США коштували $135,58, за підсумками торгового дня 11 жовтня їхня вартість склала $134,8. На премаркеті 14 жовтня акції Nvidia зросли на 1,07%.
Акції Nvidia перейшли до зростання після того, як гендиректор компанії Дженсен Хуанг повідомив, що чіп для штучного інтелекту нового покоління Blackwell повністю запущений у виробництво і що на нього «божевільний» попит.
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У серпні стало відомо про проблеми з випуском цих чіпів, Nvidia повідомила, що вони виявилися більш складними у виробництві, ніж передбачалося.
Тепер аналітики Morgan Stan ley після зустрічі з керівництвом Nvidia повідомили, що замовлення на чіпи Blackwell розписані на 12 місяців вперед і все вказує на те, що бізнес компанії залишається сильним і з високими перспективами. Ці заяви зміцнили думку інвесторів про те, що акції Nvidia залишаються одним із головних об'єктів для інвестицій у штучний інтелект, особливо на тлі планів великих компаній із розробки власних ШІ-ініціатив, пише Bloomberg.
Опитані агентством аналітики очікують, що Microsoft, наприклад, збільшить капітальні витрати 2025 фінансового року майже на третину, приблизно до $58 млрд.
Раніше інвестори мали питання про те, якими будуть наслідки затримки у виробництві чіпів, і оновлені заяви вселяють впевненість, вважає портфельний керуючий у Martin Currie Investment Management Зехрід Османі.
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Крім оптимізму з приводу чіпів Blackwell, є й інші фактори, які викликали новий сплеск інтересу до галузі штучного інтелекту, зазначає портфельний керуючий Gabelli Funds Джон Белтон.
Продажі Taiwan Semiconductor Manufacturing Company показали сильний попит на ШІ, OpenAI в ході останнього інвестраунду було оцінено в $157 млрд.
Крім того, стартап нещодавно випустив модель o1 з можливостями «міркувань», над такою ж технологією працює Alphabet, материнська компанія Google. Такі моделі ШІ — нова область для Nvidia, і з огляду на те, як багато ресурсів вони можуть вимагати, може з'явитися величезна нова категорія продуктів, вважає Белтон.
Експерт розглядає Nvidia як ключовий актив та вважає, що ШІ забезпечить стійкий попит протягом багатьох років. На думку аналітиків, виручка Nvidia цього фінансового року зросте більш ніж удвічі, а наступного — ще на 44%, пише Bloomberg.
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