Вартість акцій Nvidia наблизилася до рекорду після заяв про нові ШІ-чіпи

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 жовтня 2024, 11:10

Вартість акцій Nvidia наблизилася до рекорду після заяв про нові ШІ-чіпи

Акції Nvidia стрімко відновлюються після того, як компанія успішно розвіяла побоювання інвесторів щодо затримок із випуском продукції та довгострокових перспектив зростання, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

Акції Nvidia стрімко відновлюються після того, як компанія успішно розвіяла побоювання інвесторів щодо затримок із випуском продукції та довгострокових перспектив зростання, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася вартість акцій

З початку жовтня акції Nvidia зросли на 11%, зараз їхня вартість менш ніж на 1% нижча за рекорд закриття, досягнутого в червні. 18 червня папери до закриття торгів у США коштували $135,58, за підсумками торгового дня 11 жовтня їхня вартість склала $134,8. На премаркеті 14 жовтня акції Nvidia зросли на 1,07%.

Акції Nvidia перейшли до зростання після того, як гендиректор компанії Дженсен Хуанг повідомив, що чіп для штучного інтелекту нового покоління Blackwell повністю запущений у виробництво і що на нього «божевільний» попит.

Читайте: Nvidia подорожчала на $400 млрд і випередила Microsoft

У серпні стало відомо про проблеми з випуском цих чіпів, Nvidia повідомила, що вони виявилися більш складними у виробництві, ніж передбачалося.

Тепер аналітики Morgan Stan ley після зустрічі з керівництвом Nvidia повідомили, що замовлення на чіпи Blackwell розписані на 12 місяців вперед і все вказує на те, що бізнес компанії залишається сильним і з високими перспективами. Ці заяви зміцнили думку інвесторів про те, що акції Nvidia залишаються одним із головних об'єктів для інвестицій у штучний інтелект, особливо на тлі планів великих компаній із розробки власних ШІ-ініціатив, пише Bloomberg.

Опитані агентством аналітики очікують, що Microsoft, наприклад, збільшить капітальні витрати 2025 фінансового року майже на третину, приблизно до $58 млрд.

Раніше інвестори мали питання про те, якими будуть наслідки затримки у виробництві чіпів, і оновлені заяви вселяють впевненість, вважає портфельний керуючий у Martin Currie Investment Management Зехрід Османі.

Читайте: Акції NVIDIA впали майже на 7% після прогнозів, що розчаровують

Крім оптимізму з приводу чіпів Blackwell, є й інші фактори, які викликали новий сплеск інтересу до галузі штучного інтелекту, зазначає портфельний керуючий Gabelli Funds Джон Белтон.

Продажі Taiwan Semiconductor Manufacturing Company показали сильний попит на ШІ, OpenAI в ході останнього інвестраунду було оцінено в $157 млрд.

Крім того, стартап нещодавно випустив модель o1 з можливостями «міркувань», над такою ж технологією працює Alphabet, материнська компанія Google. Такі моделі ШІ — нова область для Nvidia, і з огляду на те, як багато ресурсів вони можуть вимагати, може з'явитися величезна нова категорія продуктів, вважає Белтон.

Експерт розглядає Nvidia як ключовий актив та вважає, що ШІ забезпечить стійкий попит протягом багатьох років. На думку аналітиків, виручка Nvidia цього фінансового року зросте більш ніж удвічі, а наступного — ще на 44%, пише Bloomberg.

Почніть заробляти від 10% річного активного та пасивного доходу

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами