Акції Nvidia оновили історичний максимум

Акції Nvidia у понеділок досягли чергового історичного максимуму, продовживши своє стрімке зростання. Папери закрилися з підвищенням на 4,14% до $143,71, і тепер їхній річний приріст становить 190,2%, пише Yahoo Finance.

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Що вплинуло на зростання акцій

Нещодавній стрибок стався після того, як Taiwan Semiconductor Manufacturing, яка вважає Nvidia одним зі своїх найбільших клієнтів, заявила наприкінці минулого тижня, що попит на ШІ «реальний» та «стійкий».

TSMC повідомила, що цього року доходи від серверних процесорів штучного інтелекту зростуть більш ніж утричі, а у 2024 році становитимуть близько десятка відсотків від загального доходу.

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Крім того, великий клієнт Microsoft, за словами аналітика Мінґ-Чі Куо, збільшив замовлення на NVIDIA GB200 у четвертому кварталі в 3 рази — з 400 до 1450 стійок.

«Нарощування виробництва чіпів Blackwell стартує на початку четвертого кварталу», — заявив Куо. «Враховуючи рівень виходу продукції та ефективність тестування, передбачувані поставки становитимуть 150 000−200 000 штук у 4 кварталі 2024 року, а порівняно з попереднім кварталом прогнозується значне зростання на рівні 200−250% і становитиме 500 000−550 000 штук 2025 року».

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