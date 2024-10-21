Золото досягло нового максимуму у рекордному ралі

У понеділок золото досягло нового максимуму, продовживши своє стрімке зростання на тлі невизначеності навколо виборів у США, загострення напруженості на Близькому Сході та зниження ставок основними центральними банками, тоді як срібло досягло майже 12-річного максимуму. Про це пише Reuters.

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Новий максимум

Спотове золото зросло на 0,3% до $2727,95 за унцію після досягнення історичного максимуму $2732,73 раніше. Ф'ючерси на золото у США зросли на 0,5% до $2743.

Завдяки зростанню цін на зливки спотова ціна на срібло зросла на 0,9% до $33,95 за унцію, найвищого рівня з кінця 2012 року.

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«Поточна ринкова ситуація характеризується зниженням відсоткових ставок у поєднанні зі збільшеними геополітичними ризиками — сценарій, який підходить золоту з обох боків», — сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Інвестори також відреагували на новину про те, що Китай знизив базові ставки за кредитами після зниження інших процентних ставок минулого місяця в рамках пакета стимулюючих заходів для пожвавлення економіки.

Попит на золото у Китаї, найбільшому споживачі, знизився на тлі високих цін та уповільнення економіки.

Трейдери також очікують на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США в листопаді. Європейський центральний банк зменшив процентні ставки на чверть пункту минулого тижня.

Нижчі відсоткові ставки підвищують привабливість ф'ючерсів на золото, оскільки зливки не дають відсотків. Золото також вважається безпечною інвестицією за часів економічних та політичних потрясінь.

Щодо золота, «$2800 виглядає як реальна мета на кінець року… Виникне спокуса зафіксувати частину прибутку, що може сповільнити різке зростання», — сказав Уотерер.

Платина зросла на 0,4% до $1017,84 за унцію, найвищого показника із середини липня. Паладій зріс на 0,5% до 1084,97 дол.

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