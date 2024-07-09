Китай закріпив перевагу над росією з видобутку золота

Китай залишився найбільшим виробником золота у світі у 2023 році, випередивши росію, згідно з новими даними, опублікованими Всесвітньою радою по золоту (WGC). Про це пише investing.com.

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Світове виробництво трохи зросло

Згідно зі звітом, світове виробництво золота досягло 3646 тонн, що на 0,9% більше, ніж у 2022 році, коли було вироблено 3612 тонн.

На думку аналітиків Bank of America, таке зростання було зумовлене насамперед великим збільшенням видобутку в Південній Африці (11,7 тонни), Колумбії (10 тонн) та Узбекистані (8,8 тонни). Водночас зростання частково нівелювали помітним зниженням виробництва в Австралії (-12,5 тонни), росії (-8,3 тонни) і Судані (-7,6 тонни).

У 1993 році Південна Африка була найбільшим виробником золота у світі: на її частку припадало 27% загального світового виробництва. Нині її частка становить лише 3%.

Перевага Китаю

Китай ще більше зміцнив своє лідерство у цій галузі над росією, закріпивши за собою позицію найбільшого у світі виробника золота за загального обсягу видобутку 378 тонн у 2023 році. Це відображає зростання видобутку на 0,9% після 375 тонн у 2022 році та порівняно з 322 тоннами, видобутими в росії.