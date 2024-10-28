Національний банк протягом тижня, з 21 по 25 жовтня, продав на міжбанку $707,9 млн, що на $32,72 млн більше, ніж минулого тижня. Інтервенцій з купівлі валюти НБУ не проводив. Про це свідчать дані НБУ.
28 жовтня 2024, 8:26
Минулого тижня НБУ знову не купував валюту
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Продаж валюти
Протягом тижня, з 14 по 18 жовтня, Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку $675,18 млн.
Загалом від початку року Нацбанк продав майже $25,6 млрд, тоді як купив $120,7 млн.
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Джерело: Мінфін
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