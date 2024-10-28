Минулого тижня НБУ знову не купував валюту

Національний банк протягом тижня, з 21 по 25 жовтня, продав на міжбанку $707,9 млн, що на $32,72 млн більше, ніж минулого тижня. Інтервенцій з купівлі валюти НБУ не проводив. Про це свідчать дані НБУ.